La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, inauguró el nuevo Palenque Carlos Rivera, un recinto con capacidad para 5 mil 800 espectadores que forma parte de la renovación integral del Recinto Ferial y busca ampliar las opciones de entretenimiento en la entidad.

Durante la ceremonia, realizada este viernes, la mandataria estatal estuvo acompañada por el cantante originario de Huamantla, Carlos Rivera, cuyo nombre fue elegido para distinguir al nuevo espacio. Ambos encabezaron el corte de listón de este inmueble, presentado como uno de los palenques de mayor capacidad en México.

La apertura forma parte de la transformación del Recinto Ferial de Tlaxcala, que después de seis décadas recibió una renovación de gran magnitud para mejorar sus instalaciones y ofrecer nuevas experiencias a residentes y visitantes durante Tlaxcala, la Feria de Ferias 2026.

Lorena Cuéllar y Carlos Rivera inauguran Palenque Carlos Rivera (cortesía)

Lorena Cuéllar reconoce la trayectoria de Carlos Rivera

Durante la inauguración, la gobernadora Lorena Cuéllar señaló que la apertura del palenque representa un momento importante para el estado, al contar con instalaciones para espectáculos de gran formato y reconocer la trayectoria de uno de sus artistas más conocidos.

Para mí ha sido un privilegio poder inaugurar este palenque que lleve el nombre del mejor embajador que tiene Tlaxcala. Carlos Rivera, muchas gracias por aceptar, por darnos la oportunidad de que este lugar mágico lleve tu nombre. Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala

La gobernadora Lorena Cuellar destacó que Tlaxcala merece espacios de primer nivel que permitan proyectar su identidad cultural y recibir eventos artísticos de alcance nacional.

Por su parte, el cantante Carlos Rivera agradeció el reconocimiento y recordó que desde niño soñaba con tener un escenario donde cantar. El artista señaló que su música ha llegado a 172 países y que ha tenido la oportunidad de presentarse en más de 20 naciones, aunque afirmó que regresar a su tierra tiene un significado especial.

De todos los lugares y las grandes ciudades o los grandes escenarios donde he cantado, ninguno se compara con venir a cantar a Tlaxcala. Carlos Rivera, cantante

Carlos Rivera busca inspirar a nuevas generaciones de Tlaxcala

El cantante huamantleco destacó que durante su carrera ha llevado con orgullo el nombre de Tlaxcala y expresó su deseo de que el reconocimiento impulse a niñas, niños y jóvenes a perseguir sus objetivos.

Si esto que hoy está sucediendo, que este palenque lleve mi nombre, de alguna manera inspira a los jóvenes, a los niños que sueñan, que sepan que sí se puede y que los sueños se hacen realidad. Carlos Rivera, cantante

Carlos Rivera también dedicó el momento a su familia, especialmente a sus abuelos, quienes le enseñaron a valorar sus raíces, así como a la gente de Huamantla y a los tlaxcaltecas que lo han acompañado a lo largo de su trayectoria.

Además, reconoció la importancia de contar con infraestructura moderna para recibir espectáculos de gran formato y ofrecer instalaciones de calidad a las familias y visitantes.

Lorena Cuéllar y Carlos Rivera inauguran Palenque Carlos Rivera (cortesía)

Palenque Carlos Rivera forma parte de la renovación de la Feria de Tlaxcala 2026

El nuevo Palenque Carlos Rivera cuenta con capacidad para 5 mil 800 personas y representa una de las obras contempladas en la renovación del Recinto Ferial, impulsada por el Gobierno del Estado para ampliar la capacidad de sus instalaciones y mejorar los servicios.

En el acto también estuvieron presentes Rosa Elena Nava García Méndez, presidenta del Patronato para las Exposiciones y Ferias de Tlaxcala; Fabricio Mena Rodríguez, secretario de Turismo, y Eduardo Rubén Hernández Tapia, secretario de Infraestructura, además de familiares, amigos y seguidores del cantante.

Con la inauguración, el Gobierno de Tlaxcala busca fortalecer la infraestructura para espectáculos y ampliar las opciones culturales y recreativas de la entidad, mientras reconoce la trayectoria de un artista que ha llevado sus raíces tlaxcaltecas a escenarios internacionales.