Un nuevo video revela más detalles del ataque directo contra el regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca, en Morelos, Gabriel Rivas Ríos.

Gabriel Rivas Ríos, activista social y regidor de Morena en el Ayuntamiento de Cuernavaca, fue asesinado el miércoles 4 de noviembre en esa ciudad.

El funcionario fue asesinado momentos después de salir de trabajar, cuando fue interceptado por motociclistas en la colonia Ejidos de Acapatzingo.

Nuevo video muestra trayecto del atacante de Gabriel Rivas Ríos

El video publicado por El Universal revela un ataque directo y planeado contra Gabriel Rivas Ríos, del cual fue confirmada su autenticidad por autoridades de los distintos niveles de gobierno.

En el video se observa salir al regidor de Cuernavaca de la sede del ayuntamiento a las 15:35 horas del 4 de noviembre junto con su esposa en un vehículo color azul, tipo March.

Inmediatamente, un motociclista con casco blanco sigue el vehículo por diversas calles; el funcionario hace una parada en una lavandería y retoma su camino.

En el trayecto posterior a la lavandería se le habría unido otro motociclista y, alrededor de las 14:00 horas, el regidor fue atacado.

Investigaciones por asesinato de Gabriel Rivas Ríos continúan

Las investigaciones por el asesinato de Gabriel Rivas Ríos continúan luego de que el 8 de noviembre fue detenido en su domicilio Ricardo Alejandro N, a quien le fue asegurada una motocicleta, con la cual habría ejecutado el asesinato.

La moto que se observa en el video es oscura con detalles en colores blancos y verdes o amarillos fluorescentes.