La Secretaría de las Mujeres del Estado de Tlaxcala (SMET) presentó el primer programa estatal especializado para combatir la violencia contra las mujeres en Tlaxcala, mediante el Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2026, que establece acciones coordinadas para los 60 municipios.

La titular de la dependencia, Rosario Adriana Mendieta Herrera, explicó que este instrumento busca fortalecer la coordinación entre instituciones y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Destacó que se trata del primero de este tipo desde la creación de la ley estatal en la materia.

Programa estatal contempla 30 acciones contra la violencia de género

La titular de la SMET, Rosario Adriana Mendieta detalló que el sistema está integrado por 13 instituciones establecidas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es presidido por la Secretaría de Gobierno y tiene a la Secretaría de las Mujeres de Tlaxcala como secretaría técnica.

Entre las dependencias participantes se encuentran la Fiscalía General de Justicia, las secretarías de Salud, Educación Pública y Seguridad Ciudadana, el Sistema Estatal DIF, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Tribunal Superior de Justicia.

También participan como instituciones invitadas las secretarías de Finanzas y Bienestar, el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, el Centro de Justicia para las Mujeres, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Coordinación de Comunicación.

El programa estatal 2026 contempla siete acciones de prevención, 14 de atención, siete de sanción y dos de erradicación, con objetivos, estrategias y líneas de trabajo para las instituciones involucradas.

BANAVIM aporta diagnóstico de más de 26 mil expedientes

La titular de la SMET informó que el programa fue elaborado a partir del diagnóstico 2021-2026 y del análisis de 26 mil 46 expedientes únicos de víctimas registrados en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM).

De acuerdo con los resultados presentados, la violencia psicológica representa 88 por ciento de los registros y el ámbito familiar continúa siendo el entorno más inseguro para las mujeres.

Ante este panorama, explicó que las acciones de prevención de la violencia contra las mujeres también estarán dirigidas a hombres, niñas, niños y adolescentes.

El programa tendrá alcance en los 60 municipios de Tlaxcala, con atención focalizada en 10 demarcaciones que concentran 54.6 por ciento de los registros de violencia. La titular de la SMET, Rosario Adriana Mendieta aclaró que esta selección responde a que sus autoridades han reportado y registrado las atenciones brindadas a mujeres víctimas, por lo que no significa necesariamente que sean los municipios con mayores índices de violencia.

Rosario Adriana Mendieta presenta programa contra violencia a mujeres (cortesía)

Aprueban programa de acciones para la Alerta de Violencia de Género

Durante la sesión también se aprobó el Programa Estatal de Acciones Estratégicas de la Alerta de Violencia de Género, que establece una metodología para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en la declaratoria.

Este instrumento organiza 30 medidas en cuatro ámbitos: prevención, seguridad, justicia y reparación del daño. Además, establece responsables, plazos, indicadores y medios de verificación para identificar las acciones cumplidas, las que permanecen en proceso y aquellas que requieren seguimiento.

La evaluación atenderá las observaciones del Grupo Interdisciplinario y Multidisciplinario (GIM), con el propósito de dar seguimiento a las medidas establecidas.

Tlaxcala busca fortalecer la atención a víctimas de violencia

La titular de la SMET, Rosario Adriana Mendieta señaló que ambos instrumentos fueron aprobados durante la sesión ordinaria del sistema, celebrada el 30 de octubre de 2026.

La funcionaria explicó que estas herramientas permitirán fortalecer la planeación, la corresponsabilidad institucional y la evaluación de las políticas públicas para mujeres, así como dar continuidad a las medidas de protección y acompañamiento para quienes enfrentan situaciones de violencia.