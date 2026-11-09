Entre 2022 y lo que va de 2026, Tlaxcala bajo la administración de la gobernadora Lorena Cuéllar ha concretado 54 adopciones, con las que niñas, niños y adolescentes han tenido la oportunidad de integrarse a una familia. Entre los avances destaca la primera adopción homoparental registrada durante la actual administración, así como procesos para menores con discapacidad y grupos de hermanos.

El Sistema Estatal DIF (SEDIF) informó que actualmente existen siete procedimientos en trámite y seis familias que cuentan con certificados de idoneidad, en el marco de las acciones para garantizar el derecho a vivir en familia. Los resultados se dieron a conocer en vísperas del Día Mundial de la Adopción, que se conmemora este 9 de noviembre.

Tlaxcala concreta 54 adopciones (cortesía )

Tlaxcala registra 54 adopciones entre 2022 y 2026

De acuerdo con las cifras oficiales, las adopciones en Tlaxcala se distribuyeron de la siguiente manera: seis durante 2022, ocho en 2023, 16 en 2024, y 12 en 2025, así como otras 12 en lo que va de 2026. El año con mayor número de procesos concretados fue 2024, con 16 casos.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros destacó la importancia de garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan crecer en un entorno de protección, estabilidad y afecto.

Detrás de cada adopción hay una niña o un niño que merece crecer rodeado de amor, sentirse protegido y tener la oportunidad de construir un futuro. En Tlaxcala trabajamos para que el derecho a vivir en familia sea una realidad, siempre poniendo por delante el bienestar de nuestra niñez. Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala

Por su parte, la presidenta honorífica del organismo, Mariana Espinosa de los Monteros, señaló que durante la actual administración se han concretado procesos que permitieron integrar a menores con discapacidad y grupos de hermanos a nuevos hogares, procurando preservar sus vínculos afectivos. También destacó que, por primera vez, se concretó una adopción por parte de una familia homoparental.

Tlaxcala concreta 54 adopciones (cortesía )

La funcionaria explicó que los procedimientos incluyen valoraciones psicológicas, jurídicas y de trabajo social, realizadas a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para verificar que las personas solicitantes cumplan con las condiciones necesarias.

¿Cómo iniciar un proceso de adopción en Tlaxcala?

El SEDIF mantiene talleres mensuales de orientación para las personas interesadas en adoptar. Durante estas sesiones se explican los requisitos legales, las etapas del procedimiento y las responsabilidades que implica asumir la maternidad o paternidad por esta vía.

Actualmente, seis familias cuentan con certificados de idoneidad, mientras que otros siete procedimientos continúan en trámite. El organismo invitó a las personas interesadas a consultar sus canales oficiales para conocer las fechas de los próximos talleres y recibir asesoría especializada.

Tlaxcala concreta 54 adopciones (cortesía )

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Tlaxcala busca garantizar que más niñas, niños y adolescentes puedan ejercer su derecho a vivir en familia, mediante procesos que prioricen su seguridad, desarrollo integral y protección.