La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, supervisó los avances en la construcción de la Universidad Rosario Castellanos, ubicada en el municipio de Teolocholco, Tlaxcala. Informó que en febrero iniciará el proceso de inscripción para ingresar a esta nueva institución de educación superior.

Durante el recorrido, la mandataria federal estuvo acompañada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien confirmó que en marzo de 2026 la universidad abrirá formalmente sus puertas para recibir a las y los estudiantes.

Universidad Rosario Castellanos no excluirá estudiantes, señala Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum explicó que no habrá examen de admisión, ya que las y los aspirantes deberán cursar un propedéutico, el cual podrán repetir en caso de no acreditarlo, con el objetivo de no excluir a nadie del acceso a la educación superior.

La presidenta subrayó que este modelo educativo busca acompañar y apoyar a las y los jóvenes, garantizando que quienes deseen estudiar una carrera universitaria puedan hacerlo.

La universidad es gratuita, como lo establece el artículo tercero constitucional, que reconoce el derecho de las y los mexicanos a la educación. Durante muchos años no se construyeron suficientes universidades ni preparatorias, lo que obligó a muchas familias a pagar por la educación, convirtiéndola en una mercancía y en un privilegio para unos cuantos, cuando debe ser un derecho para todas y todos. Claudia Sheinbaum

Asimismo, señaló que el proyecto contempla suficiente terreno para el crecimiento de la universidad y, de ser necesario, para la construcción de una nueva preparatoria, de acuerdo con las necesidades educativas de la región.

Claudia Sheinbaum y Lorena Cuéllar anuncian apertura de Universidad Rosario Castellanos en Tlaxcala. (Cortesía )

Lorena Cuéllar destaca impulso a la educación en Tlaxcala

Por su parte, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros destacó que la Universidad Rosario Castellanos representa el respaldo del Gobierno de México al desarrollo educativo de Tlaxcala, y recordó que esta sede será la novena en iniciar actividades a nivel nacional.

En sus redes sociales, afirmó que su administración trabaja para que Tlaxcala sea protagonista y para que las y los jóvenes puedan acceder a oportunidades educativas sin salir de su estado, meta que se consolida con este proyecto.

Finalmente, la rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Alma Xóchitl Herrera Márquez, señaló que este modelo universitario ha sido impulsado desde 2019, con el propósito de hacer efectivo el derecho a la educación superior.

Al evento asistieron el presidente municipal de Teolocholco, Valentín Meléndez Tecuapacho; el secretario de Educación, Homero Meneses Hernández, así como autoridades estatales y municipales.

Al concluir el recorrido, decenas de personas permanecieron en el lugar para saludar a la presidenta, en un ambiente de cercanía y entusiasmo ciudadano.