La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reportó un avance del 91 por ciento en la construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, plantel Teolocholco, en el estado de Tlaxcala, obra que contará con una inversión de 130 millones de pesos.

Este proyecto de infraestructura educativa beneficiará a más de mil 600 estudiantes, al encontrarse en su etapa final de ejecución, como parte de la estrategia del Gobierno de México para ampliar el acceso a la educación superior.

Universidad Rosario Castellanos en Tlaxcala fortalece la educación superior

El plantel cuenta con una superficie total de 13 mil 833 metros cuadrados y su desarrollo se realizó en dos etapas, que contemplan la edificación de aulas tipo “B”, Plaza Cívica, estacionamientos y áreas verdes.

Durante la primera etapa se construyeron cuatro inmuebles:

Un edificio con 20 aulas, con capacidad para 800 estudiantes

Un edificio con cuatro laboratorios, dos áreas de cómputo y dos de especialidad

Un auditorio con capacidad para 300 personas

Un edificio destinado a biblioteca y área administrativa

Una vez en operación, la universidad contará con una matrícula inicial de mil 680 alumnos, distribuidos en dos turnos de 840 estudiantes, quienes accederán a espacios modernos, dignos y accesibles para su formación profesional.

Plantel de la Universidad Rosario Castellanos en Tlaxcala registra 91% de avance. (Cortesía)

Nuevo Plantel en Tlaxcala impulsa desarrollo económico y social

La edificación del plantel también ha generado un impacto positivo en la economía local, principalmente en el municipio de San Luis Teolocholco, al crear 450 empleos directos y 100 indirectos durante su construcción.

La Universidad Rosario Castellanos en Tlaxcala ofrecerá licenciaturas en modalidad presencial y a distancia, entre ellas Contaduría y Finanzas, Derecho y Seguridad Ciudadana, Ciencias de la Comunicación, Psicología, Turismo, Administración y Comercio, así como Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas.

Con esta obra, el Gobierno de México busca revertir el rezago educativo que por décadas enfrentó Tlaxcala y brindar mayores oportunidades de desarrollo académico y profesional a las y los jóvenes de la entidad.