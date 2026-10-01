Un vocho quedó atrapado en las inundaciones ocurridas la tarde de este miércoles 30 de septiembre en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con reportes, el auto quedó atascado en las escaleras del Embarcadero Atenco, en Avenida Cuauhtémoc, Pueblo de Santa Cruz Acalpixca.

Al respecto, los Bomberos de la CDMX informaron que el vocho afectado se encontraba abandonado y que en su interior no había tripulantes, por lo que no se reportan lesionados.

vocho quedó atrapado en las inundaciones de Xochimilco (Especial)

Así quedó atrapado un vocho durante las inundaciones en Xochimilco

En redes sociales se viralizó el momento en que un vocho negro quedó atascado en una pendiente después de ser arrastrado por la corriente provocada por la intensa lluvia en Xochimilco.

Cuando la lluvia cedió, los servicios de emergencia de la capital del país trabajaron en conjunto para remolcar el vocho, el cual no tenía ocupantes en su interior al momento del incidente.

Por su parte, las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral del Agua informaron que brigadas ya se encuentran en la zona atendiendo los encharcamientos y apoyando en la evaluación de daños.

#Reportando ⛈️ | ¿"Ajolobocho"? Fuertes corrientes arrastran un vocho en San Gregorio, #Xochimilco. 🔴



⚠️ Lluvias intensas generaron severas bajadas de agua en la demarcación, tal como se anticipó en #SASSLAClima.



📷: Yo Amo Xochimilco pic.twitter.com/HTXZaFFP7A — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) October 1, 2026

Vecinos bloquean avenida Chapultepec por inundaciones en Xochimilco

Vecinos de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, protestaron en avenida Chapultepec este miércoles para denunciar que la obra hídrica en la alcaldía no ha detenido las inundaciones e incluso las ha agravado.

Los vecinos comentan que las lluvias ocasionaron encharcamientos e inundaciones en cuestión de minutos, motivo por el que exigen a las autoridades tomar medidas para disminuir los problemas durante la temporada de lluvias.