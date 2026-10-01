SkyAlert reportó este miércoles 30 de septiembre un posible microsismo en CDMX, detectado en Mixcoac, durante una tormenta registrada en el poniente.

Minutos después, Sismo Alerta Mexicana aclaró que la señal correspondía a un rayo captado simultáneamente por varios sismógrafos cercanos.

La detección generó confusión entre usuarios de redes sociales, algunos de los cuales aseguraron haber percibido una vibración inmediatamente después de la descarga eléctrica.

Un rayo fue detectado como posible microsismo en CDMX

SkyAlert publicó a las 16:56:17 horas un aviso sobre un “posible sismo local” con detección en Mixcoac, sin calcular intensidad ni tiempo estimado.

La empresa explicó que su sistema de detección permanece en fase experimental, por lo que puede presentar errores al interpretar determinadas señales registradas.

SkyAlert (Captura de pantalla)

El mensaje difundido en X señaló que el evento había sido detectado como un posible movimiento local, pero incluyó una advertencia sobre su carácter experimental.

Posteriormente, Sismo Alerta Mexicana informó que a las 16:56 horas cayó un rayo en el poniente de la Ciudad de México.

La descarga eléctrica fue captada simultáneamente por varios sismógrafos de la zona, cuya sensibilidad permitió registrar la señal producida durante la tormenta.

De acuerdo con la organización, SkyAlert interpretó esa señal como un movimiento telúrico porque fue detectada al mismo tiempo por distintos sensores.

La explicación permitió descartar un microsismo en Mixcoac y atribuir el registro a un fenómeno atmosférico, mientras usuarios continuaron reportando la vibración asociada.