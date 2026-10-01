Carlos Slim presentó un proyecto de Grupo Carso para intervenir la zona de Paseo de San Francisco, en el Centro Histórico de Puebla, con 700 departamentos.

La propuesta contempla una inversión de 4 mil millones de pesos, vivienda para compra y renta, espacios comerciales y un estacionamiento subterráneo conectado directamente con la plaza.

Durante la presentación, Carlos Slim explicó que el desarrollo busca reactivar la zona habitacional y comercial, mientras Grupo Carso descartó que la iniciativa promueva gentrificación.

¿Cómo será el proyecto de Grupo Carso en San Francisco?

El desarrollo contempla por lo menos 700 departamentos, además de áreas comerciales y espacios destinados a servicios, con edificios conectados entre sí y áreas comunes.

Los departamentos, señaló Carlos Slim, estarán dirigidos principalmente a trabajadores del Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

Aunque todavía no se define el precio de las viviendas, Grupo Carso señaló que buscará ofrecerlas a precios considerados razonables para quienes quieran habitar la zona.

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La propuesta incluye un estacionamiento subterráneo de hasta cuatro niveles y contempla conservar inmuebles y jardines existentes dentro del área intervenida, según lo presentado.

Para desarrollar el proyecto, Grupo Carso adquirió cinco inmuebles y deberá tramitar permisos ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), debido a su ubicación.

Una vez iniciados los trabajos, la construcción podría tomar entre dos y dos años y medio, aunque todavía no existe una fecha definida para comenzar.

Grupo Carso rechazó que el proyecto implique gentrificación y señaló que busca ocupar espacios actualmente vacíos, además de impulsar vivienda y actividad económica en el Centro Histórico.