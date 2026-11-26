El Gobierno de México llevó a Tingüindín, Michoacán, el Tianguis del Bienestar y el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, como parte del Plan Michoacán por la Justicia y la Paz. Durante la jornada se brindaron apoyos a más de mil familias y se instalaron módulos para promover la entrega voluntaria de armas.

La inauguración fue encabezada por Rocío Bárcena, subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, en representación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y por la presidenta municipal, Glenda Mendoza. También participaron autoridades federales y representantes de programas de atención comunitaria.

Tianguis del Bienestar entrega artículos gratuitos a familias de Tingüindín

Durante el evento, realizado en la cancha de basquetbol de San Ángel, Rocío Bárcena reiteró el compromiso del Gobierno de México de mantener presencia en las comunidades y acercar servicios y apoyos a la población.

La funcionaria explicó que, mediante el Tianguis del Bienestar, se entregan gratuitamente artículos nuevos que fueron confiscados en las aduanas y permanecían almacenados. Estos productos se destinan a familias que los necesitan.

Por su parte, la alcaldesa Glenda Mendoza agradeció la llegada del programa a Tingüindín y señaló que representa una oportunidad para atender a comunidades alejadas y acercarles acciones de bienestar.

En la jornada también participó Beatriz Adriana Olivares, responsable nacional del programa Las y los Jóvenes Unen al Barrio, quien destacó la intervención de jóvenes en las actividades comunitarias. Esta iniciativa promueve su participación y acompañamiento en procesos de integración social.

Sí al Desarme, Sí a la Paz instala módulos en Tingüindín hasta el 1 de diciembre

Como parte de las actividades, inició en Tingüindín el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, mediante el cual las personas pueden entregar armas de manera voluntaria y anónima a cambio de un incentivo económico, sin consecuencias legales.

Los artefactos son destruidos en el lugar por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, los módulos permiten intercambiar juguetes bélicos por juguetes lúdicos, con el propósito de fomentar entre niñas y niños una cultura de paz y rechazo a la violencia.

Estas acciones forman parte del eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad, con el que el Gobierno federal busca acercar programas y servicios a las comunidades.

En las actividades participaron también el general de Brigada Estado Mayor, Juan Bravo Velázquez, y el titular de la Unidad de Mesas de Paz, Santiago Segui.

El Tianguis del Bienestar cuenta con la participación de las secretarías de Hacienda, Defensa, Anticorrupción y Buen Gobierno; el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; Aduanas; el Servicio de Administración Tributaria y la Guardia Nacional, bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación.