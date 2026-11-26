Con la participación de cerca de 600 mujeres, el Gobierno de Monterrey llevó a cabo la jornada “25N Mujeres con Valor”, un espacio de reconocimiento, reflexión y fortalecimiento de la autonomía femenina organizado por el Instituto Municipal de las Mujeres Regias (IMMR) en coordinación con el DIF Monterrey, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La presidenta del DIF Monterrey, Gabriela Oyervides, y el directora del Instituto Municipal de las Mujeres Regias África Elizondo, encabezaron las actividades realizadas en el Club de Leones, donde reconocieron a las mujeres que concluyeron talleres, cursos y certificaciones como parte de los programas municipales orientados a ampliar sus oportunidades de desarrollo.

“25N Mujeres con Valor”, en Monterrey (cortesía )

Red de Puntos Seguros y programa Prepa Regia

Durante el encuentro, Gabriela Oyervides destacó que el trabajo conjunto entre ambas instituciones responde a la encomienda del alcalde Adrián de la Garza de fortalecer a las mujeres mediante programas y servicios que contribuyan a su bienestar y desarrollo. Asimismo, resaltó la importancia de la red de Puntos Seguros, para que quienes enfrentan situaciones de riesgo sepan dónde acudir y encuentren personal capacitado que pueda brindarles atención y acompañamiento.

Por su parte, África Elizondo subrayó que la capacitación brinda herramientas para que las mujeres tengan mayores oportunidades y libertad para tomar decisiones sobre su vida. De igual forma, reconoció a quienes retomaron sus estudios y destacó el caso de una participante que concluyó la preparatoria después de los 70 años a través del programa Prepa Regia.

Además, el Instituto Municipal de las Mujeres Regias presentó un video informe sobre las acciones de prevención y atención de la violencia, así como los programas que ha desarrollado desde el inicio de la administración para promover la autonomía y el crecimiento de las mujeres.

Autoridades presentes en el encuentro

Entre las autoridades asistentes estuvieron Wendy Cordero, jefa de Gabinete; Ximena Tamariz, secretaria de Desarrollo Económico; Hugo Salinas, secretario de Servicios Públicos; Ivonne Álvarez, directora general del DIF Monterrey; las diputadas Myrna Grimaldo e Itzel Castillo; el diputado Fernando Aguirre; y las regidoras Dabne González y María Cristina Muñoz, además de otros integrantes del Ayuntamiento y funcionarios de la administración municipal.