La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se impulsará la recuperación ambiental de la cuenca del Lago de Pátzcuaro, mediante acciones de restauración ecológica y productiva en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Como parte de esta estrategia, se llevó a cabo la firma de convenios de concertación para el otorgamiento de apoyos del Programa de Compensación Ambiental por Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales 2025, a través de una convocatoria específica para esta región de Michoacán.

Plan Michoacán contempla la restauración de 950 hectáreas en la cuenca

De acuerdo con la dependencia federal, se estima la restauración de 950 hectáreas en la región, de las cuales 926 corresponden a restauración de paisaje y 24 a restauración productiva.

El objetivo es que la rehabilitación de la cuenca se traduzca en más agua, mayor biodiversidad y mejores oportunidades para las comunidades ribereñas.

Durante el acto protocolario participaron autoridades municipales y estatales, entre ellas el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola Vázquez, así como representantes de dependencias ambientales, del programa Sembrando Vida y personas beneficiarias del proyecto.

Plan Michoacán impulsa restauración de 950 hectáreas en Lago de Pátzcuaro. (cortesía)

Comunidades y ejidos de la cuenca del Lago de Pátzcuaro recibirán apoyos ambientales

A través de este programa se apoyará a 39 beneficiarios de seis municipios: Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Quiroga, Erongarícuaro, Nahuatzen y Tingambato.

Del total de beneficiarios, siete son comunidades indígenas, nueve ejidos y 23 pequeños propietarios. Además, ocho viveros serán operados por mujeres de comunidades y ejidos, quienes producirán la planta necesaria para las labores de restauración, incorporando un enfoque de equidad de género.

La inversión total asciende a 37 millones de pesos, recursos que se ejercerán durante un periodo de cinco años, a fin de garantizar la continuidad de las acciones de restauración, conservación de suelos, protección de la biodiversidad y fortalecimiento de los servicios ambientales en la región.