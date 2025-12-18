El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha impulsado la rehabilitación de las plantas tratadoras de San Pedrito, Las Garzas y Janitzio, para el saneamiento del lago de Pátzcuaro.

Con una inversión histórica de 147 millones de pesos, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y el coordinador del Plan General Lázaro Cárdenas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Jorge Joaquín González Bezares, comenzaron con los trabajos de saneamiento.

Saneamiento del lago de Pátzcuaro incrementará más del 400% el volumen de agua tratada

Alfredo Ramírez destacó que con la rehabilitación de las tres plantas tratadoras se incrementará más del 400% el volumen de agua tratada, al pasar de 33.18 litros por segundo a 177 litros.

Además, señaló que para el 2026 el gobierno federal invertirá más recursos para rehabilitar otras plantas que operarán con paneles solares, con el objetivo de reducir los gastos de energía eléctrica.

Michoacán hace inversión histórica de 147 mdp como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia (Cortesía)

El mandatario estatal recordó que hace dos años el lago de Pátzcuaro enfrentó una de sus crisis hídricas más fuertes de la historia provocada por el cambio climático, por lo que con estas obras, habitantes de los municipios de Pátzcuaro, Quiroga, Erongarícuaro y Tzintzuntzan serán beneficiados.

Asimismo, informó que se trabaja en el sembrado de peces, la reforestación de millones de árboles y la rehabilitación de humedales y manantiales.

Mientras que Jorge Joaquín González Bezares, aseguró que el saneamiento de las cuencas es tarea primordial del gobierno federal, por lo que en el 2026 se realizarán trabajos en los cuatro municipios del lago de Pátzcuaro.

Con estas acciones, el gobierno de Michoacán y de México reafirman su compromiso de mejorar la calidad de vida de miles de habitantes en todo el país, garantizando el acceso al agua con dignidad.