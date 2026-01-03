Como resultado de las operaciones del Plan Michoacán, las autoridades federales y estatales detuvieron en el estado a 16 personas, a las que además les aseguraron:
- 9 armas de fuego
- 19 cargadores
- 1 mil 635 cartuchos
- 8 vehículos
Según informó el Gabinete de seguridad, estas acciones que forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia tuvieron lugar durante los primeros días del 2026.
Los 16 detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público
De acuerdo con las autoridades, los 16 detenidos en el operativo encabezado por la SSC, FGE, FGR, SSPC, Sedena y Semar, fueron puestos a disposición de los agentes del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.
El Gabinete de Seguridad también señaló que, en conformidad con el Plan Michoacán, se realizaron reconocimientos a pie, patrullajes y labores de proximidad social en los municipios de:
- Aguililla
- Apatzingán
- Buenavista
- Tomatlán
- Cotija
- Jiquilpan
- Lázaro Cárdenas
- Morelia
- Nuevo San Juan Parangaricutiro
- Parácuaro
- Peribán
- San Lorenzo
- Tepalcatepec
- Tzintzuntzan
- Tingambato
- Uruapan
- Zamora
Desde el 10 de noviembre al 30 de diciembre de 2025, han sido detenidas 287 personas, de acuerdo con datos emitidos por el Gobierno Federal.
De igual manera, se han asegurado en el mes:
- 150 armas de fuego
- 11 mil 663 cartuchos
- 616 cargadores
- 241 vehículos
- 190 artefactos explosivos
- 53 kilos de material explosivo