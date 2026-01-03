Como resultado de las operaciones del Plan Michoacán, las autoridades federales y estatales detuvieron en el estado a 16 personas, a las que además les aseguraron:

9 armas de fuego

19 cargadores

1 mil 635 cartuchos

8 vehículos

Según informó el Gabinete de seguridad, estas acciones que forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia tuvieron lugar durante los primeros días del 2026.

Los 16 detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público

De acuerdo con las autoridades, los 16 detenidos en el operativo encabezado por la SSC, FGE, FGR, SSPC, Sedena y Semar, fueron puestos a disposición de los agentes del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

El Gabinete de Seguridad informó que van 307 personas detenidas durante el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El Gabinete de Seguridad también señaló que, en conformidad con el Plan Michoacán, se realizaron reconocimientos a pie, patrullajes y labores de proximidad social en los municipios de:

Aguililla

Apatzingán

Buenavista

Tomatlán

Cotija

Jiquilpan

Lázaro Cárdenas

Morelia

Nuevo San Juan Parangaricutiro

Parácuaro

Peribán

San Lorenzo

Tepalcatepec

Tzintzuntzan

Tingambato

Uruapan

Zamora

Desde el 10 de noviembre al 30 de diciembre de 2025, han sido detenidas 287 personas, de acuerdo con datos emitidos por el Gobierno Federal.

De igual manera, se han asegurado en el mes:

150 armas de fuego

11 mil 663 cartuchos

616 cargadores

241 vehículos

190 artefactos explosivos

53 kilos de material explosivo