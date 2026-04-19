El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, acudió en representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la inauguración del Teleférico de Uruapan, en Michoacán.

Durante el evento, el funcionario destacó que esta obra reafirma el compromiso de construir un México más justo, incluyente y humano, donde la infraestructura deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho para todas y todos.

Teleférico de Uruapan mejora movilidad y reduce desigualdad en Michoacán

El titular de la SICT señaló que el teleférico no solo es una solución de transporte eficiente y sustentable, sino también un acto de justicia social para quienes requieren infraestructura de calidad.

Subrayó que el Gobierno de México concibe la justicia social como una práctica cotidiana, en la que la movilidad no es un lujo, sino un derecho que contribuye a reducir desigualdades.

Destacó que esta obra no solo conecta puntos en el territorio, sino que mejora la calidad de vida de miles de familias, al reducir distancias y tiempos de traslado que durante años representaron condiciones de desigualdad.

Asimismo, indicó que el proyecto forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual busca fortalecer el bienestar como base para una paz duradera.

Teleférico de Uruapan tuvo inversión de 3 mil mdp y reducirá traslados

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, explicó que la obra requirió una inversión de 3 mil millones de pesos, sin generar deuda pública.

Detalló que el teleférico cuenta con ocho kilómetros de longitud y permitirá reducir los tiempos de traslado a aproximadamente 27 minutos, beneficiando a habitantes del oriente y poniente de Uruapan.

Añadió que este sistema de transporte también impulsará la economía local, al fomentar el regreso del turismo al municipio.

Por su parte, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, agradeció el respaldo de los gobiernos federal y estatal, y destacó los beneficios en movilidad para la población.

Jesús Esteva inaugura Teleférico de Uruapan y destaca justicia social. (Cortesía)

Al evento asistieron autoridades como la embajadora de Austria en México, Elisabeth Kehrer; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina; el titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Lajous Loaeza; y la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán, Gladyz Butanda Macías.