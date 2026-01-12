El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dio a conocer que una de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia será modernizar 256 kilómetros de carreteras federales en la entidad, con una inversión de 24 mil 841 millones de pesos.

SICT modernizará 256 km de carreteras en Michoacán

La SICT explicó que las obras en la carretera Pátzcuaro-Uruapan continuarán con una inversión de mil 792 millones de pesos, con el objetivo de que los 50 kilómetros sean concluidos en febrero del 2026.

Por otra parte, en los 60 kilómetros de Uruapan a Nueva Italia, se realizó una inversión de 7 mil 49 millones de pesos para que sea concluida en diciembre del 2026.

Michoacán invierte más de 24 mil millones de pesos para carreteras (Cortesía)

Jesús Esteva Medina, titular de la SICT, detalló que la modernización de la autopista Lázaro Cárdenas-Nueva Italia cuenta con una inversión de 16 mil millones de pesos para intervenir 146 kilómetros, asegurando que se llevará a cabo en tres etapas en un tiempo de cuatro años.

SICT realizará labores de conservación en 59 tramos carreteros

La dependencia destacó que durante el 2026 y el 2027, se realizarán labores de conservación en 59 tramos de carreteras federales y estatales, con una longitud de 2 mil 748 kilómetros y una inversión de 8 mil 186 millones de pesos; estas obras incluyen Senderos Seguros para beneficiar a 44 municipios.

Asimismo, 95 caminos artesanales contarán con una inversión de 2 mil 297.6 millones de pesos en 39 municipios, para mejorar la comunicación entre localidades como:

Álvaro Obregón

Aquila, Charapan

Chavinda

Los Reyes

Peribán

Puruándiro

Queréndaro

Lázaro Cárdenas

Salvador Escalante

Tangancícuaro

Tzitzio

Uruapan

Venustiano Carranza

Zacapu

Zitácuaro

Con estas estrategias, el gobierno de Michoacán y el gobierno federal, a través de la SICT, se comprometen a atender las necesidades de la población, con el objetivo de mejorar la conectividad y la movilidad dentro del estado.