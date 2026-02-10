Con una inversión de mil 792 millones de pesos, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dio a conocer los avances de la modernización y ampliación de la Autopista Pátzcuaro-Uruapan.

La obra forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y tiene como meta rehabilitar 47 kilómetros, de los cuales se tiene el 99% de avance.

SICT moderniza la Autopista Pátzcuaro-Uruapan como eje estratégico regional

La modernización de la Autopista Pátzcuaro-Uruapan beneficiará a 200 mil habitantes al reducir el tiempo de traslado a 25 minutos; asimismo, la SICT señaló que desde el inicio de la obra se generaron 5 mil 376 empleos directos e indirectos.

Autopista Pátzcuaro-Uruapan registra un avance del 99% (Cortesía)

Por otra parte, se dio a conocer que la ampliación a cuatro carriles, dos por sentido, forma parte de la renovación de la Carretera Federal 14D de cuota, Autopista Siglo XXI, Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas, con lo que se mejorará la conectividad regional, al mismo tiempo que se garantizará mayor seguridad.

Asimismo, se explicó que la autopista cuenta con:

Ocho entronques

Dos puentes

Dos Pasos Inferiores de Ferrocarril (PIFCC)

Paso Vehicular (PIV)

Dos rampas

Un viaducto

Una plaza de cobro

41 cruces

De igual manera, la ampliación de la Autopista Pátzcuaro-Uruapan forma parte del Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030, impulsado por la SICT para mejorar la conectividad en todo el país.

Con estas estrategias, la SICT y el Gobierno de México se comprometen a seguir impulsando obras que beneficien a miles de habitantes, impactando directamente en su vida diaria.