El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, encabezó la Ceremonia de Entrega de Reconocimientos de Acreditación y Reacreditación de Calidad, en la que se dio a conocer un logro histórico para la institución.

Durante el evento, se anunció que la UAT alcanzó el 100% de sus programas educativos acreditados, así como la totalidad de su matrícula estudiando en programas de alta calidad, consolidándose como un referente académico a nivel nacional.

UAT consolida excelencia académica con acreditación total

Durante la ceremonia, realizada en el Aula Magna del Campus Sur en Tampico, el rector destacó que este logro es resultado del trabajo colectivo de la comunidad universitaria, que ha avanzado con determinación hacia la excelencia académica.

Hoy celebramos el resultado del trabajo colectivo de una Universidad que decidió avanzar en comunidad y con determinación hacia la excelencia académica. Dámaso Anaya Alvarado, rector de la UAT.

Subrayó que alcanzar el 100% de programas acreditados representa uno de los logros más significativos en la historia de la UAT, al tiempo que fortalece su posicionamiento como referente en educación superior a nivel estatal y nacional.

Asimismo, enfatizó que la educación pública es clave para la transformación social, destacando la importancia de mantener una visión compartida entre comunidad universitaria, sociedad e instituciones.

UAT alcanza 100% de programas acreditados y excelencia académica: Dámaso Anaya. (Cortesía)

UAT se posiciona entre las mejores universidades del país

En su intervención, el rector convocó a fortalecer la profesionalización docente, la innovación educativa y la vinculación con los sectores productivos, sociales y gubernamentales, con el objetivo de traducir la calidad académica en beneficios concretos para la sociedad.

Por su parte, la secretaria académica, Rosa Issel Acosta González, señaló que la UAT se ubica entre las cinco universidades del país con el 100% de sus programas acreditados, consolidando su liderazgo en educación superior.

Durante el evento, se entregaron reconocimientos a seis programas educativos evaluados en el periodo 2025-3 por organismos externos, entre ellos:

Médico Cirujano

Contador Público

Licenciatura en Comercio Exterior

Técnico Superior Universitario en Prótesis Dental

Médico Cirujano Dentista

Licenciatura en Derecho

Representantes de organismos acreditadores coincidieron en reconocer la solidez académica y el compromiso institucional de la universidad.

Con este resultado, la UAT reafirma su compromiso con la excelencia educativa y la formación de profesionales, consolidándose como una institución innovadora, incluyente y con visión de trascendencia nacional e internacional.