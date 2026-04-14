Durante la Convención Nacional Petrolera, el gobernador Américo Villarreal destacó que Tamaulipas se consolida como pieza clave en el futuro energético de México, gracias a su potencial energético, infraestructura estratégica y ubicación privilegiada en la frontera con Estados Unidos y el Golfo de México.

Tamaulipas fortalece su liderazgo en el sector energético

El mandatario subrayó que la entidad cuenta con ventajas competitivas como su red de puertos, carreteras y cruces fronterizos, además de su participación en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, desde la exploración hasta la exportación.

También resaltó el impulso a herramientas como el Sistema de Información Energética de Tamaulipas, orientado a mejorar la toma de decisiones, la transparencia y la atracción de inversiones.

Entre los proyectos estratégicos destacan Trión en aguas profundas, el clúster de petróleo y gas y el Puerto del Norte en Matamoros, que consolidan al estado como una plataforma energética de alto nivel.

Finalmente, Américo Villarreal enfatizó que el desarrollo energético debe traducirse en bienestar social, generación de empleo y crecimiento económico, bajo una visión de largo plazo que articule inversión, talento y desarrollo regional en beneficio de las familias tamaulipecas.