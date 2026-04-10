Durante la “Conferencia del Pueblo”, Claudia Sheinbaum aseguró que Tamaulipas se consolida como un aliado estratégico de la soberanía nacional, gracias a proyectos de alto impacto social y al talento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Estos proyectos son impulsados por el gobierno estatal encabezado por Américo Villarreal Anaya, entre ellos la modernización de una aeronave de la UAT con tecnología de punta para el monitoreo integral del Golfo de México.

Claudia Sheinbaum resalta vínculo entre academia y gobierno en Tamaulipas

La presidenta destacó que Tamaulipas es ejemplo de cómo la investigación académica se traduce en soluciones reales para los desafíos actuales del país.

Subrayó que la colaboración entre gobierno y academia es clave y mencionó algunos de los proyectos que han captado la atención a nivel nacional por su viabilidad y beneficio social:

Modernización de aeronave de la UAT para monitoreo estratégico

Tortilla de sorgo, alternativa nutritiva que optimiza recursos agrícolas

Planta que convierte plásticos en combustible, impulso a la economía circular

Tecnificación del carbón vegetal para fortalecer economías rurales

Añadió que, tras el anuncio de un incremento de 7 mil millones de pesos al presupuesto federal en ciencia y tecnología, el gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), intensificará gestiones para atraer más recursos y escalar estos proyectos.

En particular con Tamaulipas, tanto el gobernador Américo Villarreal como la Universidad Autónoma de Tamaulipas tienen muchos proyectos muy innovadores que vale la pena conocer. Claudia Sheinbaum, Presidenta de México.

Claudia Sheinbaum destaca apoyos por gusano barrenador y respaldo al sector ganadero

En otro tema, Claudia Sheinbaum informó que se brinda apoyo a Tamaulipas y a otras entidades en la prevención y control del gusano barrenador, así como en los procesos de certificación sanitaria.

Destacó que existe un programa de apoyo a ganaderos en Sonora, Durango y Coahuila, cuyos recursos aún no se han agotado en algunos casos.

Finalmente, señaló que se analiza la incorporación de Tamaulipas y Chihuahua a estos apoyos, como parte de la estrategia para fortalecer el sector pecuario.