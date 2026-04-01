El gobierno de Tamaulipas refrendó su participación en el programa Vivienda para el Bienestar con la entrega de 19 casas nuevas en El Mezquital, evento que estuvo encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien participó mediante un enlace virtual junto al gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante la ceremonia, las autoridades destacaron que estas viviendas fueron construidas por la Comisión Nacional de Vivienda como parte de una estrategia para atender a familias de pescadores y reducir condiciones de vulnerabilidad. Al evento también asistió el presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados, quien reconoció la importancia del programa para mejorar la calidad de vida en la región.

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El gobernador agradeció el respaldo federal para fortalecer el acceso a viviendas dignas y el impulso a proyectos de desarrollo regional, incluido el crecimiento del Puerto del Norte.

Tamaulipas registra 60% de avance en la meta de Viviendas para el Bienestar (cortesía)

Durante el evento también participó la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, quien destacó que la entidad presenta un avance cercano al 60% en la meta sexenal de 84 mil viviendas. Además, estimó que para julio concluirá la construcción de 92 casas en el fraccionamiento El Mezquital.

Por su parte, el director general de la Comisión Nacional de Vivienda, Rodrigo Chávez Contreras, detalló que la meta del organismo en el estado es alcanzar 20 mil viviendas. Actualmente, se desarrollan alrededor de 3 mil 600 casas en los municipios de:

Altamira

El Mante

González

Hidalgo

Matamoros

Nuevo Laredo

Reynosa

Victoria

Villa de Casas

Tamaulipas registra 60% de avance en la meta de Viviendas para el Bienestar (cortesía)

Asimismo, explicó que en el desarrollo de El Mezquital las viviendas cuentan con subsidio total para familias dedicadas a la pesca, gracias a la coordinación entre autoridades federales y estatales.

Durante la entrega, una de las beneficiarias recibió las llaves de su nuevo hogar, destacando el impacto social del programa para familias que durante años no contaban con vivienda propia. Autoridades señalaron que cada casa representa acceso a servicios, materiales adecuados y mayor seguridad patrimonial.