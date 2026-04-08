El gobernador Américo Villarreal informó que Tamaulipas recibió más de 265 mil visitantes adicionales durante la temporada de Semana Santa 2026 en comparación con el año anterior 2025.

Destacó que algunos destinos alcanzaron hasta el 100% de ocupación hotelera, lo que generó una derrama económica superior a los 2 mil 150 millones de pesos.

Estas cifras representan un incremento del 14.1% en la afluencia turística, resultado de la Estrategia Interinstitucional de Semana Santa 2026, enfocada en seguridad, atención y hospitalidad.

Tamaulipas alcanza 100% de ocupación hotelera en Semana Santa 2026. (Cortesía)

Américo Villarreal mantiene operativo de seguridad en temporada vacacional

El mandatario estatal explicó que el operativo, implementado del 27 de marzo al 5 de abril, se mantendrá hasta el 18 de abril, ante la previsión de nuevos picos de movilidad y flujo carretero.

Durante el balance, destacó que los resultados reflejan la coordinación entre sociedad y gobierno, lo que ha permitido fortalecer la planeación, organización y capacidad institucional en la entidad.

Señaló que esta colaboración ha sido clave para garantizar condiciones seguras y mejorar la experiencia turística en el estado.

Turismo en Tamaulipas reporta alta afluencia y ocupación hotelera

El secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, detalló que durante el periodo vacacional se registró un incremento del 14.16% en visitantes, equivalente a más de 265 mil personas adicionales.

Entre los destinos más concurridos destacan:

Playa Miramar, en Ciudad Madero, con 933 mil 876 visitantes

Playa Bagdad, en Matamoros, con 348 mil 187 visitantes, con un crecimiento del 476%

Asimismo, destinos como Ciudad Madero, La Pesca, Tula y Gómez Farías alcanzaron 100% de ocupación hotelera, mientras que Tampico registró 96%.

En materia de atención turística, Ángeles Verdes brindó 258 servicios, apoyando a más de mil turistas en carreteras del estado.

Por su parte, Willy Zúñiga Castillo informó que durante el operativo se atendieron 28 accidentes carreteros, 64 servicios prehospitalarios y cinco rescates acuáticos.

Además, el sistema de emergencias 911 recibió más de 8 mil 600 llamadas, principalmente por solicitudes de información y reportes de tránsito.