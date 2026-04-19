La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) otorgará el doctorado honoris causa al secretario de Salud de México, David Kershenobich Stalnikowitz, por su contribución al desarrollo del conocimiento en el ámbito académico y de investigación.

La distinción fue aprobada por la Asamblea Universitaria, a propuesta del rector Dámaso Anaya Alvarado, durante una sesión extraordinaria del máximo órgano colegiado de la casa de estudios.

UAT destaca trayectoria médica y académica de David Kershenobich

El rector señaló que el grado de doctor honoris causa es el máximo reconocimiento que otorga la UAT y se concede a personas cuya trayectoria académica, profesional y humana ha contribuido de manera excepcional al desarrollo del conocimiento y al progreso de la sociedad.

Subrayó que, por su destacada trayectoria, su aportación al avance del conocimiento médico y su compromiso con la salud pública, David Kershenobich reúne méritos excepcionales para recibir esta distinción.

Durante la sesión, realizada a distancia, Dámaso Anaya detalló que el funcionario es médico cirujano por la UNAM y cuenta con un Doctorado en Medicina por la Universidad de Londres.

A lo largo de su carrera se ha desempeñado como internista, gastroenterólogo y hepatólogo, siendo pionero en la investigación clínica de la hepatitis C y la fibrosis hepática en México, además de impulsar la creación de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática.

Asimismo, es investigador emérito del Sistema Nacional y cuenta con una amplia producción académica que supera las 500 publicaciones científicas, además de libros y capítulos especializados en medicina.

David Kershenobich recibirá doctorado honoris causa de la UAT. (Cortesía)

UAT aprueba medidas contra violencia de género y nuevos programas académicos

En la misma sesión, la Asamblea Universitaria, integrada por directivos, docentes y estudiantes de 27 dependencias académicas, aprobó la actualización del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia en Razón de Género.

También avaló la creación del plan “Correcaminos para la Paz 2026”, impulsado por la Defensoría de los Derechos de los Universitarios.

De igual forma, se aprobó la apertura de nuevas carreras:

Licenciatura en Informática e Inteligencia Artificial, en Nuevo Laredo

Licenciatura en Gestión y Analítica de Datos, en Tampico

Además, se dio luz verde al Plan Institucional para la Atención de la Salud Mental Universitaria, como parte de las acciones para fortalecer el bienestar de la comunidad estudiantil.