La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, presentó la transformación del modelo de desarrollo turístico de los Pueblos Mágicos y anunció que México tendrá nuevos nombramientos en 2028.

Durante el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios, realizado en Tampico, Tamaulipas, la funcionaria explicó que los nuevos lineamientos buscan fortalecer los destinos de acuerdo con sus características, vocaciones turísticas y necesidades, además de generar oportunidades de bienestar para sus comunidades.

Josefina Rodríguez presenta siete ejes para fortalecer los Pueblos Mágicos

Acompañada por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, la titular de la Secretaría de Turismo explicó que el nuevo modelo contempla una ruta de trabajo basada en la planeación, el fortalecimiento de capacidades y la mejora continua.

Como parte de esta transformación, Sectur realizó una evaluación de los Pueblos Mágicos y entregó los resultados a las autoridades estatales para identificar las fortalezas y áreas de oportunidad de cada destino. Esta información servirá para orientar las acciones de consolidación y preparar los expedientes de las localidades interesadas en participar en el proceso de 2028.

El modelo contempla siete ejes: fortalecimiento institucional; vocación turística, innovación y desarrollo de producto; infraestructura, equipamiento y servicios turísticos; profesionalización, capacitación, certificación y mejora continua; atracción de inversiones; atracción de eventos de alto impacto; y mercadotecnia, promoción y comercialización turística.

De estos ejes se desprenden 10 estrategias, 53 líneas de acción y 142 metas, enfocadas en fortalecer la planeación, la identidad de cada destino, las cadenas de valor, la infraestructura y la capacitación de los prestadores de servicios.

Entre las acciones previstas se encuentran el impulso a experiencias bioculturales y comunitarias, la mejora de la imagen urbana, la digitalización de trámites municipales, la certificación de prestadores turísticos y la promoción de ferias y festividades locales.

Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos incorpora citas de negocios y oferta turística

Por primera vez, el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios incorporó una agenda de citas de negocios entre compradores nacionales e internacionales y vendedores de productos, servicios turísticos y experiencias de turismo comunitario.

El encuentro también abrió sus puertas al público con una muestra de la diversidad cultural y gastronómica del país, que reúne propuestas de las 32 entidades federativas y los 177 Pueblos Mágicos. La oferta incluye artesanías, expresiones culturales, medicina tradicional mexicana y experiencias comunitarias.

Entre los espacios participantes se encuentran el pabellón gastronómico México de mis Sabores, con representantes de las 32 entidades; un área dedicada a la medicina tradicional mexicana; los stands de los 177 Pueblos Mágicos y un escenario para presentaciones artísticas y culturales. También se instaló un Pasillo Sustentable.

Durante el encuentro, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó la diversidad cultural, histórica y territorial de Tamaulipas, así como las oportunidades del turismo para impulsar el desarrollo estatal. Señaló que la entidad cuenta con dos Pueblos Mágicos: Ciudad Mier y Tula.

La secretaria de Turismo reiteró que la transformación del modelo busca acompañar a las localidades, fortalecer sus capacidades y generar condiciones para que la actividad turística se traduzca en beneficios para sus habitantes.