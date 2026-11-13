Josefina Rodríguez, titular de la Secretaría de Turismo, compartió que se esperan alrededor de 1.86 millones de viajeros en territorio nacional por El Buen Fin 2026.

Desde la mañanera del 13 de noviembre de 2026, Josefina Rodríguez señaló que se también se espera un crecimiento en el turismo por encima del 3% por las ofertas del Buen Fin 2026.

Además, invitó a la ciudadanía a consumir primero lo hecho en México.

“Este Buen Fin, primero consumir lo hecho en México, consumir local…El sector abre muchas ofertas, no solo para este fin de semana sino para que puedan ustedes reservar en los siguientes meses” Josefina Rodríguez, titular de la Secretaría de Turismo

México espera 1.86 millones de visitantes por El Buen Fin 2026

De acuerdo con Josefina Rodríguez, durante el fin de semana del Buen Fin 2026 se esperan alrededor de 1.86 millones de viajeros en el país.

La secretaria de Turismo señaló que, del viernes 13 al martes 17 de noviembre, tanto por el Buen Fin 2026 y la Revolución Mexicana se esperan 1.86 millones de viajeros, de los cuales:

1.16 millones de turistas. 1.1% más que en 2025

65.5% de ocupación hotelera: 75% el sábado 14 de noviembre y 85% el domingo 15 de noviembre

10 mil 916 millones de pesos en derrama turística estimada

Asimismo, señaló que se espera que te los turistas, que ocuparan hoteles:

72%, alrededor de 835 mil, sean nacionales

28%, alrededor de 325 mil, sean extranjeros

Buen Fin 2026 dejará más de 200 mil millones de pesos; Josefina Rodríguez

Por otra parte, Josefina Rodríguez señaló que, por El Buen Fin 2026 se espera una derrama económica de 235 mil millones de pesos, según proyecciones de la Concanaco Servytur.

Por El Buen Fin 2026, se espera una derrama económica en:

tiendas físicas: 186 mil millones de pesos, es decir, el 79%

comercio electrónico: 49 mil millones de pesos, es decir, el 21%

Asimismo, resaltó que se colocaran ofertas turísticas a través del portal Visit México, en las que participarán: