El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró la primera edición continental de ITB Americas 2026, feria internacional que reúne a representantes de la industria turística de más de 50 países en Expo Guadalajara.

Entre los stands destacan la representación de la mexicanidad en el pabellón de Jalisco y el espacio de México, que lleva como lema “México está de moda”. El encuentro busca conectar destinos turísticos con compradores, operadores y proveedores internacionales de América del Norte, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

ITB Americas 2026 reúne a representantes de la industria turística internacional en Jalisco

En la inauguración, Pablo Lemus estuvo acompañado por Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del Gobierno de México; representantes del sector a nivel nacional y directivos del comité organizador de Messe Berlin Americas.

La feria se lleva a cabo del 10 al 12 de noviembre en Expo Guadalajara, en un horario de 10:00 a 18:00 horas y con acceso exclusivo para profesionales acreditados. De acuerdo con los organizadores, participan cerca de 300 empresas y organizaciones, así como más de 5 mil profesionales y compradores.

ITB Americas es organizada por Messe Berlin Americas y se presenta como una plataforma que integra a América del Norte, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe para los distintos segmentos de la industria turística.

Como parte del acuerdo para realizar el encuentro, Jalisco será sede de cinco ediciones consecutivas, por lo que Guadalajara albergará la feria hasta 2030 y contará con la oficina continental de la organización.

Pablo Lemus recorre los stands de Jalisco, México y otros países participantes

Durante el recorrido inaugural, el gobernador visitó los espacios de Jalisco, México y República Dominicana, además de los pabellones de Egipto, Finlandia, Japón, Perú y Brasil, donde conoció parte de su oferta turística y multicultural, así como las propuestas que presentan para el sector.

En la visita también participaron Mauro Garza Marín, coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico del Gobierno de Jalisco; Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Turismo estatal; David Ruetz, vicepresidente sénior de Messe Berlin Americas, y Vicente Salas Heselbach, director general de la organización.

El programa académico de ITB Americas 2026 contempla más de 40 sesiones, 100 ponentes y seis ejes temáticos, con la participación de especialistas y representantes de sectores como turismo, transporte aéreo, hotelería, tecnología, pagos, investigación, medios de comunicación y sostenibilidad.

Entre las compañías participantes se encuentran las aerolíneas United, Air Canada, Volaris y LATAM; las cadenas hoteleras Accor y Wyndham; los operadores G Adventures, Intrepid Travel y TUI Musement; las plataformas Trip.com y GetYourGuide, así como las empresas tecnológicas Amadeus y SiteMinder.

Pablo Lemus inaugura la primera edición continental de ITB Americas 2026 en Guadalajara (Edgar Quintana)

ITB Americas proyecta una derrama de 240 millones de pesos para Jalisco

Para Jalisco, la realización de esta feria representa una oportunidad para fortalecer su actividad turística y de negocios. De acuerdo con las estimaciones del Gobierno estatal, se espera recibir 5 mil visitantes y generar una derrama económica de 240 millones de pesos para la región metropolitana.

El Gobierno de Jalisco destacó que uno de cada tres turistas que recibe la entidad llega por motivos de negocios o congresos. Este segmento genera 87 mil 600 empleos directos e indirectos, mientras que el gasto asociado aumentó 63.3 por ciento en comparación con 2017.

El comunicado también señala que, durante 2024, México se ubicó como el sexto país más visitado del mundo, con 86.4 millones de visitantes internacionales y una derrama económica cercana a 33 mil millones de dólares.

Con cinco ediciones previstas hasta 2030 y la instalación de una oficina continental de Messe Berlin Americas, Guadalajara mantendrá su participación como sede de este encuentro internacional dedicado a conectar a los distintos actores de la industria turística.