Elvira Méndez Bautista asumió la titularidad del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), luego de que Rosa Icela Rodríguez, le tomara protesta por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de redes, Rosa Icela Rodríguez anunció el nombramiento y expresó su confianza en que la experiencia de la nueva funcionaria, así como su trabajo cercano a las comunidades fortalecerán al Conapred.

Rosa Icela Rodríguez formaliza el nombramiento de Elvira Méndez al frente del Conapred

Este lunes 23 de noviembre, Rosa Icela Rodríguez anunció el nombramiento de Elvira Méndez al frente de Conapred, organismo encargado de prevenir y eliminar la discriminación en el país.

Elvira Méndez asume como titular del Conapred; Rosa Icela Rodríguez le toma protesta (Captura de pantalla)

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, señaló que mantendrá una estrecha coordinación con el Conapred para impulsar el diálogo, la inclusión y el respeto a los derechos de todas las personas.

La llegada de Elvira Méndez ocurre después de que la presidencia de la Conapred permaneciera vacante alrededor de cinco meses. Su antecesora, Claudia Olivia Morales, concluyó su periodo al frente de la institución en junio de 2026.

¿Quién es Elvira Méndez Bautista, nueva titular del Conapred?

Elvira Méndez Bautista, ahora titular de la Conapred, es originaria de Cheranástico, comunidad del municipio de Paracho, Michoacán, y pertenece al pueblo indígena purépecha.

Elvira Méndez asume como titular del Conapred; Rosa Icela Rodríguez le toma protesta (@rosaicela_)

Cuenta con formación en Psicología Educativa por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación y una maestría en Psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Entre 2022 y 2024 participó en el Consejo Mayor de su comunidad. Posteriormente, en enero de 2025, fue nombrada directora de Universidades Interculturales de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública.