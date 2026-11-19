Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaria de Gobernación (Segob), destacó los programas sociales de apoyo a adultos mayores, los cuales reconoció la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La titular de Segob destacó durante la conferencia mañanera de este 19 de noviembre que atender las necesidades de la población es un factor importante para avanzar en la disminución de la pobreza y mejorar las decisiones de vida en el país.

Además de la CEPAL, Rosa Icela Rodríguez contó que estos programas sociales en beneficio de adultos mayores también los han reconocido otros organismos internacionales como el Banco Mundial.

Rosa Icela Rodríguez resaltó el reconocimiento internacional a programas sociales de la 4T

Rosa Icela Rodríguez adjudicó los programas sociales al movimiento de la Cuarta Transformación pues dijo ya llevan años otorgándolos y ahora la CEPAL los reconoce pues los resultados “no se ven en un día”.

A nivel federal, desde 2020 los programas sociales, incluidos los de adultos mayores, son universales y se encuentran fijados en la Constitución.

“Ya tiene algunos años que el movimiento al que pertenecemos, de donde es nuestro origen, ha tenido este tipo de programas de apoyos a la población adulto mayor. Los beneficios que se van teniendo para reducir la pobreza, la marginación, no se ven en un día… es sobre un periodo como el que ahora esta viendo no solamente la CEPAL…” Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Rosa Icela Rodríguez dijo que ello muestra que la atención a grupos vulnerables “es el camino correcto”.

Rosa Icela Rodríguez destaca mensaje de Sheinbaum en China sobre desarrollo de las familias

Rosa Icela Rodríguez destacó el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) 2026 en el que habló de cooperación para el desarrollo.

La secretaria de Gobernación dijo que están orgullosos de la política social luego de que Claudia Sheinbaum presumió que 17 millones de personas en México han salido de la pobreza.

La presidenta de México llamó a los miembros de APEC 2026 a ver el desarrollo no solo como incremento en el comercio sino como el desarrollo de las familias.