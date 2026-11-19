Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, llamó al diálogo a los colectivos de madres buscadoras que mantienen un plantón frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la CDMX.

“Las manifestaciones son legítimas. Nosotros estamos por el respeto a esta garantía constitucional, pero creemos que lo mejor para solucionar este y otros problemas es sentarse a dialogar, escucharnos”. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Rosa Icela Rodríguez reconoció que las manifestaciones de las madres buscadoras de los colectivos responden a causas legítimas y subrayó que las autoridades tienen la obligación de escuchar y atender sus exigencias, particularmente las relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas y el avance de sus carpetas de investigación.

Rosa Icela Rodríguez pide escuchar propuestas de madres buscadoras

Rosa Icela Rodríguez informó que existen mesas de diálogo abiertas con las autoridades e hizo un llamado a ambas partes para escuchar nuevas propuestas que permitan avanzar en la atención de las demandas de las familias de personas desaparecidas.

“Tiene que haber diálogo, tiene que haber atención, siempre a estos grupos, pero también del otro lado, de los dos lados, tiene que haber conversación” Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Asimismo, invitó a los medios de comunicación a participar en estas conversaciones, con el objetivo de que los planteamientos de las madres buscadoras sean escuchados y se mantenga la comunicación entre los colectivos y las instituciones.

La secretaria de Gobernación también aseguró que continúan los trabajos de búsqueda y localización de personas desaparecidas.

El llamado ocurre luego de que integrantes de los colectivos de madres buscadoras denunciaran diferencias con las autoridades y falta de respuestas sobre sus investigaciones.

Mientras tanto, las madres buscadoras mantienen su protesta frente a la FGR para exigir atención a sus casos y avances en la localización de sus familiares.