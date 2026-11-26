Escobedo contará con el primer hotel de larga estancia de la ciudad, luego de que este jueves se colocó la primera piedra de Staybridge Suites, proyecto que forma parte del desarrollo Canadá City Center y contempla una inversión de 25 millones de dólares.

El alcalde Andrés Mijes encabezó el evento y destacó que la llegada de este concepto hotelero responde a la demanda de hospedaje para ejecutivos, trabajadores y visitantes que permanecen en la ciudad durante varias semanas o meses por motivos laborales y de negocios.

Staybridge Suites generará 200 empleos y tendrá 109 suites en Escobedo

El proyecto contempla la construcción de 109 suites, con capacidad para alojar hasta mil personas. De acuerdo con los datos presentados, las obras tendrán un periodo estimado de 20 meses y generarán alrededor de 200 empleos directos.

El hotel estará ubicado sobre avenida Sendero y carretera a Colombia, a un costado del Holiday Inn Express & Suites Monterrey Sendero, inaugurado seis meses atrás. Esta zona forma parte del desarrollo de la oferta hotelera y de servicios del municipio.

Las instalaciones estarán diseñadas para estancias prolongadas e incluirán suites de una y dos recámaras, sala y cocina equipada, con espacios que permitan a los huéspedes realizar actividades cotidianas durante su permanencia.

Entre sus amenidades se contemplan áreas de coworking, terraza, alberca, salón con refrigerios de cortesía y espacios con fogateros, con el propósito de combinar las actividades laborales con el descanso y la convivencia.

Andrés Mijes destaca inversión hotelera y desarrollo económico de Escobedo

Durante la colocación de la primera piedra, Andrés Mijes señaló que la llegada de Staybridge Suites refleja el crecimiento económico del municipio y su capacidad para atraer empresas, inversiones y talento.

El alcalde también atribuyó la confianza de los inversionistas a las condiciones que, de acuerdo con su administración, se han impulsado en Escobedo, entre ellas seguridad, planeación urbana, trámites ágiles y reglas para facilitar el desarrollo de nuevos proyectos.

Por su parte, Eudelio Garza Mercado, presidente de Grupo Inmobiliario Monterrey (GIM), reiteró la confianza de la empresa en el municipio y destacó su ubicación estratégica, dinamismo económico y potencial para consolidarse como un polo de desarrollo en la zona metropolitana.

Con la construcción de Staybridge Suites, Escobedo ampliará su infraestructura hotelera con una opción dirigida a visitantes que requieren hospedaje durante periodos prolongados. El proyecto contempla una inversión de 25 millones de dólares y la generación de empleos durante su etapa de construcción.