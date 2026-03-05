En Tamaulipas, hallaron culpable del delito de abuso sexual contra una menor de edad al entrenador de gimnasia, pero, ¿quién es Ricardo Rosati Beristain? Te decimos lo que sabemos.

Sin embargo, Ricardo Rosati Beristain tiene once investigaciones por abuso sexual en su contra, todas ellas menores de edad a quienes ha entrenado.

¿Quién es Ricardo Rosati Beristain? Entrenador de gimnasia y abusador sexual

Ricardo Rosati Beristain era un entrenador de gimnasia, trabajador del Instituto del Deporte de Tamaulipas, durante los últimos 20 años, aunque tiene trayectoria previa.

Sin embargo, Ricardo Rosati Beristain también es señalado como abusador sexual de menores, ya que agredió a por lo menos once menores, en el gimnasio Siglo XXI en Ciudad Victoria.

Una de sus víctimas, narró a su vez que Ricardo Rosati Beristain es un profesor que solía golpear, empujar e insultar, sin embargo, se tenía normalizado en el gimnasio.

¿Quién es Ricardo Rosati Beristain? (Redes sociales)

¿Qué edad tiene Ricardo Rosati Beristain?

Hay diversos detalles de Ricardo Rosati Beristain que se desconocen, como su edad.

¿Qué signo zodiacal es Ricardo Rosati Beristain?

En consecuente, tampoco se conoce el signo zodiacal de Ricardo Rosati Beristain.

¿Quién es la esposa de Ricardo Rosati Beristain?

Se sabe que la esposa de Ricardo Rosati Beristain es Yadira Saldívar, quien también es entrenadora de gimnasia en Tamaulipas.

Acorde con los testimonios, en el gimnasio Siglo XXI de Ciudad Victoria, los entrenamientos iniciales se realizaban con la esposa de Ricardo Rosati Beristain.

¿Ricardo Rosati Beristain tiene hijos?

Sí, Ricardo Rosati Beristain tiene hijos, uno de ellos es el también gimnasta Ricardo Rosati Saldívar, quien estaba bajo su tutela y era capitán del equipo mexicano.

¿Quién es Ricardo Rosati Beristain? (INDE de Tamaulipas)

¿Qué estudió Ricardo Rosati Beristain?

El Registro Nacional de Profesionistas no tiene información sobre Ricardo Rosati Beristain, por lo que se desconoce su grado de estudios.

¿En qué ha trabajado Ricardo Rosati Beristain?

Ricardo Rosati Beristain tiene más de 30 años de trayectoria como entrenador de gimnasia, tanto en Tamaulipas como Veracruz, en donde dirigía su propio club de gimnasia artística.

Como deportista, fue campeón de levantamiento de pesas, pero también ha ejercido como responsable técnico y en comités en la Federación Mexicana de Gimnasia.

Entrenó a diversas cuadrillas que participaron en torneos regionales e internacionales, como destacó en 2021 el Inde de Tamaulipas.

¿Quién es Ricardo Rosati Beristain? (INDE de Tamaulipas)

Ricardo Rosati Beristain es declarado culpable de abuso sexual contra una menor

Centro Integral de Justicia de Ciudad Victoria declaró culpable a Ricardo Rosati Beristain por el delito de abuso sexual agravado en contra de una menor de edad.

Su sentencia será dictada el próximo jueves 5 de marzo y por dicho delito podría ser acreedor de hasta 28 años de cárcel.

Sin embargo, restan las carpetas de investigación de otras once menores de edad, a quienes llamaba por separado a una bodega en donde abusaba de ellas.