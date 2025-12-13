Fiscalía CDMX obtiene sentencias de prisión contra falso empleado de CFE por abuso sexual

La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) logró sentenciar a un hombre que se hacía pasar por empleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para cometer abuso sexual.

En un comunicado, la Fiscalía de CDMX informó que obtuvo dos sentencias contra un falso empleado de CFE y las penas impuestas suman casi 38 años en prisión.

Fiscalía CDMX obtiene sentencias de prisión contra falso empleado de la CFE por abuso sexual

La Fiscalía de CDMX obtuvo dos sentencias contra Marcelo “N”, falso empleado de la CFE, por los delitos de violación agravada y robo que habrían sido cometidos en 2016 y 2022.

De acuerdo con la información, Marcelo se hacía pasar por trabajador de la CFE, argumentaba revisiones para ingresar a las casas de las víctimas y abusaba sexualmente de ellas.

Por los delitos cometidos en 2016, la Fiscalía de la CDMX logró una sentencia de 11 años y 6 meses en prisión, mientras que por los cometidos en 14 de enero de 2022, 26 años, 4 meses y 15 días.

Asimismo, un juez impuso una multa al falso empleado de CFE y ordenó la reparación del daño moral y material, además de los gastos médicos médicos de las víctimas.