Ricardo Rosati, entrenador de Gimnasia del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), fue declarado culpable por el delito de abuso sexual agravado en contra de una menor de edad.

De acuerdo con el diario independiente Elefante Blanco, el juez de oralidad penal, Santiago Espinoza Camacho, dictó el fallo en contra del entrenador el pasado 27 de febrero de este 2026.

Sin embargo, es hasta el día de hoy que se hace pública la resolución que tuvo lugar en el Centro Integral de Justicia de Ciudad Victoria.

La cual se deriva del juicio de la tercera de las doce víctimas, menores de edad, que lo denunciaron desde 2024.

Entrenador de Gimnasia en Tamaulipas podría pasar hasta 28 años en prisión

De acuerdo con la defensa de la víctima, Ricardo Rosati, de edad desconocida, podría pasar de 20 a 28 años en prisión a causa de los abusos sexuales cometidos durante casi 20 años de trayectoria como entrenador en INDE.

El 5 de marzo se llevará a cabo la audiencia para dictar la pena.

Ricardo Rosati, miembro del Instituto del Deporte de Tamaulipas (Instituto del Deporte de Tamaulipas / Facebook)

Entrenador de Gimnasia aún enfrenta 11 denuncias por delitos de violencia y agresión sexual

La situación jurídica de Ricardo Rosati no concluye con el fallo del juez Santiago Espinoza, por el contrario, la complica.

Actualmente existen 11 carpetas de investigación abiertas en contra del entrenador de Gimnasia en Tamaulipas.

Al imputado se le acusa de haber abusado y agredido sexualmente de 11 gimnastas más, todas ellas menores de edad.

Los delitos se habrían perpetrado en el gimnasio Siglo XXI, ubicado en el estado de Tamaulipas, donde el entrenador trabajó a lo largo de dos décadas.

Por lo que al perder uno de los casos, la madre de una de sus víctimas confía en que cada vez está más cerca la justicia.