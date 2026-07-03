La Ciudad de México (CDMX) mantendrá la Ley Seca para el domingo 5 de julio, como parte del operativo de seguridad por el partido México vs Inglaterra que se disputará en el Estadio Banorte.

Así lo dio a conocer César Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX, al informar que la restricción de venta de alcohol tendrá el siguiente horario:

Inicio: Medianoche del domingo 5 de julio

Termino: 7:00 de la mañana del 6 de julio

Agregó que los establecimientos podrían enfrentar sanciones y, en el peor de los casos, aquellos que no cumplan con lo estipulado por la Ley Seca serán clausurados.

Habrá Ley Seca y aforo limitado en el Ángel de la Independencia por el México vs Inglaterra

En conferencia de prensa, César Cravioto recordó que, en el partido anterior México vs Ecuador, se detectó que dos establecimientos violaron la Ley Seca, por lo que fueron clausurados de inmediato.

En relación con ese evento, reiteró el llamado a evitar la venta de alcohol y anunció que el aforo en el Ángel de la Independencia será limitado debido a incidentes en los que murieron cuatro personas.

Cravioto agregó que esta vez, en el México vs Inglaterra, se desplegarán más de mil funcionarios en la capital de país para hacer cumplir la Ley Seca y evitar una nueva tragedia.

CDMX mantiene Ley Seca para el domingo del México vs Inglaterra (Camila Ayala / Camila Ayala Benabib)

¿En qué colonias de CDMX se aplicará la Ley Seca por el México vs Inglaterra?

De acuerdo con César Cravioto, las colonias que aplicarán la Ley Seca en CDMX este domingo por el México vs Inglaterra son las siguientes:

Roma Norte

Condesa

Juárez

Cuauhtémoc

Centro Histórico

Tabacalera

San Rafael