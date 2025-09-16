Las redes sociales explotaron con críticas ante el festejo por la Independencia de México en Reforma, Chiapas, por la falta de respeto a la bandera nacional.

Esto debido a que, frente al ayuntamiento, se presentó un DJ acompañado de una bailarina vestida con prendas cortas y un sombrero de palma con la leyenda “Viva México”.

Sin embargo, lo que indignó a la comunidad en internet fue el uso del lábaro patrio durante el baile.

Festejo en Reforma, Chiapas desata polémica por falta de respeto a la bandera

Las redes sociales mostraron su reclamo ante la falta de respeto a la bandera de México de la noche del 15 de septiembre en la celebración del municipio de Reforma en Chiapas.

Las críticas se volcaron contra Pedro Ramírez, alcalde de Reforma, quien aprobó la presentación de un grupo de animadores conocidos como gogas y gogos, para amenizar con bailes frente al ayuntamiento.

Sin embargo, lo que mayor indignación causó fue el baile de una mujer que estaba vestida un top y una falda cortos con los colores nacionales que usó la bandera nacional en su presentación.

El vestuario de la bailarina cubría pocas partes de su cuerpo y mientras bailaba, ondeaba la bandera nacional de una manera irrespetuosa, consideraron los ciudadanos.

Reforma Chiapas



Por qué usuarios en internet acusan de falta de respeto a los símbolos patrios a la celebración que se llevó en dicho municipio. pic.twitter.com/taYP2dZGn9 — Por que es tendencia en México? (@TendenciaMax) September 16, 2025

A las críticas se le suma el uso de unos mocasines, supuestamente de la marca Gancini de Ferragamo con un valor de entre los 19 y 20 mil pesos mexicanos.