¡Ustedes no sean un #NarcoGobierno!

No han dicho nada de los 21 millones de dólares que les dió la delincuencia organizada.



Quieren a Tamaulipas para tener el trasiego a USA y así seguir ayudando a los narcos.



Pero no sucederá. Vamos a ganar y @TrucoVerastegui será GOBERNADOR! https://t.co/CSuAYz8ybF