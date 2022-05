Xóchitl Gálvez advirtió que se presentará una denuncia por parte del Partido Acción Nacional (PAN) ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra Morena por promover a candidatos con dinero público.

La senadora por el PAN calificó como u na vergüenza que Morena viole las reglas leyes electorales , sobre todo cuando se trata de regulaciones enviadas por el titular del Ejecutivo y aprobadas por su partido.

Por ello, dijo para Así las cosas que este 24 de mayo, se presentará la denuncia contra todo aquel que resulte responsable, luego del mitin que se organizó en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para Américo Villarreal, candidato al gobierno de Tamaulipas.

Xóchitl Gálvez señaló que el mitin en el que se convirtió la reunión presidida por Ricardo Monreal, titular de la Jucopo y Mario Delgado, constituye un acto de “total ilegalidad”.

Por ello, el PAN denunciará ante el INE este acto de campaña en el Senado, pues está prohibido realizarlos dentro del recinto y con los recursos

Lo que, de acuerdo con Gálvez, constituye un delito electoral grave que amerita prisión preventiva.

Xóchitl Gálvez recordó que el uso de recursos públicos, específicamente del Senado, constituye un delito grave, por lo que se deberá de dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR).

Por otra parte, lamentó la presencia de Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Cámara de Senadores, pues “al menos ella” debió permanecer imparcial por lo que supone su cargo.

“Van al senado en un acto absolutamente ilegal, la presidenta del Senado tendría que aprender a conducir como lo que es, una mujer que preside un Senado plural. Ella al menos no debió estar en ese evento”

Xóchitl Gálvez lamentó saber que sea muy probable que los senadores de Morena que tomaron la decisión de convertir en mitin la reunión en la Jucopo se “van a lavar las manos”, por l a promoción de candidatos en el Senado.

“¿Quién va a ser el funcionario que tomó la decisión? No sé si el director de los medios de comunicación del Senado, del Canal del Congreso, no sé a quién van a acabar culpando, seguramente los senadores que tomaron la decisión se van a lavar las manos y van a decir que no sabían”