Alejandra Quintos, mamá de Dafne Zapata, hizo un llamado urgente a la Fiscalía General de la República (FGR) para que intervenga ante las presuntas irregularidades en el caso de su hija y de otras víctimas de la Academia Militar Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

“Es un llamado llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso de mi hija Dafne Zapata Quintos y por todas las víctimas que se han presentado a declarar, a comparecer menores de edad acompañadas de sus padres y sus madres y la ministerio público que trabaja en esta instancia no ha querido recibir las denuncias” Alejandra Quintos, mamá de Dafne Zapata

En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, Alejandra Quintos denunció que otras personas, incluidos menores de edad acompañados por sus padres y madres, han acudido ante la Fiscalía de Tamaulipas para presentar sus testimonios, pero presuntamente no han sido recibidos por el Ministerio Público.

Mamá de Dafne Zapata acusa a Fiscalía de Tamaulipas de no hacer bien su trabajo

Alejandra Quintos también cuestionó el trabajo de la Fiscalía de Tamaulipas y aseguró que ha detectado irregularidades en la atención del caso relacionado con el feminicidio de su hija Dafne Zapata.

La madre de Dafne acusó que las autoridades no permiten que otras presuntas víctimas de la Academia Militar Doenitz rindan su declaración para aportar información a la investigación en Tamaulipas.

“La Fiscalía de Tamaulipas siempre me ha dejado en evidencia que no hace bien su trabajo. Y hoy me vuelvo a dar cuenta después del asesinato de mi hija de por qué no deja que las víctimas hablen, no les toman la declaración” Alejandra Quintos, mamá de Dafne Zapata

¿Por qué no reciben más denuncias contra la Academia Militar Doenitz?

De acuerdo con lo señalado por Alejandra Quintos, las autoridades de la Fiscalía de Tamaulipas argumentan que únicamente pueden rendir testimonio quienes estuvieron presentes en el lugar de los hechos relacionados específicamente con la muerte de Dafne Zapata o quienes actualmente tienen una inscripción vigente en la Academia Militar Doenitz.

Esta situación dejaría fuera, según la denuncia de la madre de Dafne, a personas que aseguran haber sufrido presuntos abusos o maltratos en años anteriores o durante otros niveles educativos, como primaria, secundaria o bachillerato.

Asimismo, Quintos señaló que algunas víctimas y familiares han acudido a las instalaciones de la Fiscalía para intentar presentar sus denuncias, pero presuntamente se les pide que regresen otro día o que se retiren bajo el argumento de que las autoridades ya trabajan en el caso.

La madre de Dafne Zapata también señaló públicamente la existencia de posibles intereses personales, colusión o corrupción dentro del Ministerio Público, aunque estas acusaciones deberán ser investigadas y, en su caso, acreditadas por las autoridades correspondientes.

Finalmente, Alejandra Quintos cuestionó el funcionamiento del sistema de justicia en Tamaulipas y afirmó que, desde su perspectiva, “tiene libertad y derechos el que más paga”.