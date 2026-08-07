El viernes 7 de agosto de 2026 se llevó a cabo la audiencia contra Gabriel “N”, padre de Dafne Zapata, por el caso de presunto abuso sexual contra la menor en el Centro Integral de Justicia de El Mante, Tamaulipas.

De acuerdo con reportes de medios locales, Gabriel “N” acudió a la audiencia de manera remota a través de la plataforma Zoom.

El padre de Dafne Zapata es señalado por su presunta responsabilidad en el delito de violación equiparada en contra de la menor.

Por su parte, Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata, sí acudió de manera presencial al Centro Integral de Justicia de El Mante para dar seguimiento al proceso.

Alejandra Quintos denuncia que Gabriel “N” ha promovido amparos por el caso de Dafne Zapata

Alejandra Quintos ha señalado que el proceso por el presunto abuso sexual contra su hija Dafne Zapata se mantiene en disputa desde 2019.

La madre de Dafne Zapata aseguró que, a lo largo de estos años, Gabriel “N” ha promovido diversos amparos y recursos legales que, desde su perspectiva, han retrasado el avance del caso y buscan evitar que enfrente su presunta responsabilidad por el delito de violación equiparada.

“Yo he peleado por mi hija desde el 2019. Él ha metido amparos, él ha metido pues todos los papeles para ahora sí que evadir su responsabilidad del acto que cometió en 2019 y que yo siempre he estado al pie del cañón defendiéndola” Alejandra Quintos, mamá de Dafne Zapata

Alejandra Quintos también cuestionó el acceso a la justicia en Tamaulipas y acusó presuntos actos de corrupción relacionados con el caso de su hija.

La madre de Dafne Zapata explicó que anteriormente había evitado hablar públicamente sobre el presunto abuso sexual contra su hija para no revictimizarla.

Sin embargo, tras la visibilidad que adquirió el caso por el feminicidio de la menor, aseguró que continuará luchando por ambos procesos.

“A mí ahorita me destroza que ahora todo el mundo la señale y la recuerde por las dos cosas. No es justo. Es una niña de 13 años. (...) Murió horrible y ahora tengo que pelear por las dos causas, pero voy a seguir con la misma entereza” Alejandra Quintos, mamá de Dafne Zapata

Alejandra Quintos niega haber recibido dinero por los casos de su hija

Durante el encuentro con medios locales, Alejandra Quintos también negó haber recibido dinero a cambio de los procesos legales que mantiene por su hija Dafne Zapata.

La madre de Dafne Zapata sostuvo que no se vendería y afirmó que continuará buscando justicia y memoria para su hija, tanto por el caso de feminicidio como por el proceso relacionado con el presunto abuso sexual.

Quintos señaló que seguirá dando seguimiento a ambos casos con el objetivo de que se esclarezcan los hechos y no exista impunidad.