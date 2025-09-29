El diputado Mario Alberto López decidió compartir su versión respecto a la detención del pasado 26 de septiembre tras la revocación de su visa.

En entrevista para Azucena Uresti, el diputado del Partido Verde señaló que no fue realmente detenido, sino de una retención para una revisión que se extendió por un reporte que realizó en 2020.

Asimismo, aseguró que si bien su visa le fue retirada, no está impedido de solicitar este documento migratorio nuevamente.

“Nunca no hubo detención. A ver, yo voy a aclarar los puntos porque a veces se magnifica mucho la noticia" Mario Alberto López, diputado del Partido Verde

Diputado Mario Alberto López revela: Detención fue por visa rayada

El diputado Mario Alberto López señaló que la mañana del 26 de septiembre se dirigía a cruzar la frontera para reunirse con amigos en Brosville, Texas, cuando un policía de migración le marcó el alto.

De acuerdo con el legislador, cuando presentó su visa, el oficial le señaló que el documento estaba rayado y tenía una cortada, lo que suponía un problema para su ingreso.

Asimismo, recordó que el oficial fronterizo le recomendó renovar la visa rayada porque si intentaba entrar una vez más con ella, otro oficial “más duro”, se la iban a retirar.

“A las 9:15 un servidor este y me invitaron a a una cena de amistades mías que tengo en la ciudad de Brosville, Texas… doy mi pasaporte,mi visa y me dice el oficial, ‘Oye, está está raspada y está está tiene una cortada, una rajada, está dañada tu tu visa’, le dije (que) sí, y siempre ha estado pasando así, no me han dicho nada… ‘Mira, te recomiendo que la renueves porque si te toca un oficial duro, te la van a quitar aquí mismo y te van a devolver’” Mario Alberto López, diputado del Partido Verde

Sin embargo, una revisión de sus datos arrojó un reporte anterior, por lo que tuvo que ser sometido a una segunda inspección que terminó con el retiro de la visa en mal estado.

Retiran visa a Mario Alberto López tras segunda inspección; podrá solicitar el documento nuevamente

Por otra parte, compartió que, al no haber sido sometido a una revisión en más de un año, se le indicó que debía pasar por ésta.

Sin embargo, su documento le fue retirado debido a su mal estado y, aunque aclaró que actualmente no tiene una cita para la visa, los oficiales fronterizos le indicaron que puede solicitar una nueva sin problema.

Al concluir el procedimiento de inspección, le explicaron que no perdía el “privilegio” de la visa y que tenía el derecho de ir al consulado para renovarla

Asimismo, resaltó que una orden de Washington señala que los ciudadanos extranjeros con algún reporte, deben de ser inspeccionados.

Mario Alberto López compartió que dicho reporte fue presentado por él mismo en 2020, cuando sufrió de una extorsión que denunció ante el ICE.

“Entonces allá el último en el en el protocolo me dicen, ‘¿Quiere agregar algo más, señor López?’, le dije yo, ‘El 2020 a mí me hicieron una chicanada’. Así le llamé...me me quisieron hacer un daño político” Mario Alberto López, diputado del Partido Verde

Sin embargo, resaltó que el “juramento”, como se llama dicha revisión, fue el 90% sobre la estructura genealógica de su esposa, hijos, y familia.