El gobierno de Estados Unidos revocó la visa de Mario López “La Borrega”, diputado federal del Partido Verde, tras haber sido detenido en el cruce Matamoros, Tamaulipas, y Brownsville.

De acuerdo con la información, el diputado Mario López “La Borrega” fue detenido la noche del 26 de septiembre por elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Mario López, a quien apodan “La Borrega”, habría permanecido en las instalaciones migratorias de la CBP alrededor de 14 horas y fue liberado este sábado 27 de septiembre; los detalles.

Mario López ‘La Borrega’ se queda sin visa de Estados Unidos; fue liberado luego de 14 horas

El diputado federal del Partido Verde y ex alcalde de Matamoros, Mario López “La Borrega”, fue detenido en Estados Unidos y hasta el momento se desconocen los motivos.

Versiones extraoficiales señalan que Mario López “La Borrega” habría detenido por autoridades fronterizas en Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado.

Según los reportes, Mario López “La Borrega” fue liberado tras 14 años de haber estado detenido y regresó a México sin visa y boletinado por las autoridades fronterizas en Texas.

Hasta el momento, el diputado Mario López “La Borrega” no ha emitido ningún comunicado o mensaje sobre su detención en Estados Unidos ni sobre su situación legal.