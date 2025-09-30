Mario López, diputado federal del Partido Verde, aclaró la razón por la que fue retenido en Estados Unidos por casi 14 horas y el porqué se quedó sin visa.

De acuerdo con la información, el diputado Mario López fue “detenido” la noche del 26 de septiembre por elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

El diputado Mario López, a quien apodan “La Borrega”, habría permanecido en las instalaciones migratorias de la CBP de Estados Unidos y fue liberado el pasado sábado 27 de septiembre.

Mario López ‘La Borrega’

Mario López, diputado federal, aclara detención en Estados Unidos y por qué se quedó sin visa

Durante una entrevista con Azucena Uresti, el diputado Mario López confirmó que fue retenido en el puente internacional de Matamoros, Tamaulipas y Brownsville, Texas por una notificación “no grave”.

Pese a que se especulaba que Mario López se había quedado sin visa por presuntos vínculos con el crimen organizado, el diputado aseguró que su visa le fue retirada porque estaba maltratada.

Mario López señaló que el oficial que lo inspeccionó le recomendó ir a renovar su visa lo antes posible porque ya no lo iba a dejar pasar, además de que lo señaló por no haber pasado a una segunda inspección.