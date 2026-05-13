Lucía Guadalupe Mora, líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Valle de Allende, Chihuahua, fue asesinada al llegar a su casa la noche del 12 de mayo de 2026.

Autoridades atendieron una llamada que denunció detonaciones de arma de fuego en la colonia Nicolás Fernández para encontrar a Lucía Guadalupe Mora sin vida y a su esposo gravemente herido.

Asesinan a líder de Morena en Valle de Allende, Chihuahua

La líder de Morena en Valle de Allende en el estado de Chihuahua, Lucía Guadalupe Mora, fue asesinada cuando descendía de su vehículo al llegar a su casa en la colonia Nicolás Fernández.

Según información local, Lucía Guadalupe Mora, quien también era maestra, estaba llegando a su casa acompañada de su esposo, Manuel Bailón Careceres, cuando al bajar de su Honda azul los atacaron a balazos.

Atentado en casa de Lucía Guadalupe Mora en Valle de Allende, Chihuahua. (Especial)

Ante esto, vecinos llamaron a las autoridades para denunciar las detonaciones de arma de fuego. Sin embargo, paramédicos encontraron sin vida a la dirigente de Morena cuando llegaron.

Por otra parte, se dice que el esposo de Lucía Guadalupe Mora se encuentra hospitalizado gravemente herido.

Asimismo, se detalló que el fiscal Guillermo Hinojos Hinojos, del Distrito Zona Sur, aseguró que la investigación sobre el asesinato lo realiza la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM).

De este modo, será la FEM quien determine que se hará cargo de la investigación bajo su jurisdicción o si bien, la Fiscalía retomará el caso.

Gobierno de Valle de Allende da condolencias por asesinato de Lucía Guadalupe Mora

Tras informarse el asesinato de Lucía Guadalupe Mora, el gobierno municipal de Valle de Allende brindó condolencias a través de sus redes sociales.

“El H. Ayuntamiento de Allende, lamenta profundamente el fallecimiento de la Mtra. Lucía Guadalupe Mora Avalos”. Municipio de Valle de Allende.

Asimismo, se detalla que brinda el pésame a su esposo, Manuel Bailón Careceres, y a su cuñada Mónica Elizabeth Bailón Gutierres (sic), quienes presuntamente trabajan en el municipio.