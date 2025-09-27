El ex alcalde de Matamoros y diputado federal del Partido Verde, Mario López ‘La Borrega’, fue arrestado en Estados Unidos debido a acusaciones por supuestos nexos con el crimen organizado.

De acuerdo con los reportes, el legislador federal fue detenido la noche del viernes 26 de septiembre, en las instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza Brownsville, Texas.

Al respecto, se indica que el diputado Mario López ‘La Borrega’, está retenido por las autoridades migratorias, estaría en resguardo debido a acusaciones por presuntos nexos con el crimen organizado.

Diputado Mario López 'La Borrega' (mariolopezlaborre/Instagram)

Mario López ‘La Borrega’, diputado del Partido Verde, fue arrestado en Estados Unidos

La noche del viernes 26 de septiembre, cerca de las 20:00 horas, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Brownsville, Texas, en Estados Unidos, arrestaron al diputado Mario López ‘La Borrega’.

La información refiere que el diputado federal de la bancada del Partido Verde, fue arrestado por las autoridades migratorias debido que sobre él pesarían acusaciones de nexos con el crimen organizado.

De la misma forma, los reportes establecen que la detención del legislador federal, se efectuó justo cuando buscaba ingresar a Estados Unidos desde el Puente Internacional de Matamoros.

Hasta el momento no hay información oficial sobre los hechos, por lo cual se desconocen los motivos de la detención de Mario López ‘La Borrega’, sin embargo, versiones afirman que sería por supuestos nexos con el crimen organización.

Al cierre de esta nota, pasadas las 09:00 horas, medios locales afirman que Mario López ‘La Borrega’ sigue retenido en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Brownsville, Texas.

¿Diputado Mario López ‘La Borrega’ tiene nexos con el crimen organizado? Esto se sabe

El diputado federal, Mario López Hernández conocido como ‘La Borrega’, está retenido por autoridades migratorias de Estados Unidos que lo interceptaron en el Puente Viejo Internacional entre Matamoros y Brownsville.

Aunque no se ha informado el motivo oficial de la retención, versiones extraoficiales señalan que la acción podría estar relacionada con los presuntos nexos con el crimen organizado del ex alcalde de Matamoros.

Lo anterior debido a que en el 2021, se reportó que Evaristo “El Vaquero” Cruz, presunto líder del Cártel del Golfo, figuraba en la nómina municipal de Matamoros cuando Mario López ‘La Borrega’ era alcalde de la demarcación.

Años más tarde, en 2024, se difundieron versiones en las que se aseveraba que la SEMAR y la Agencia de Investigación Criminal, investigaban vínculos entre el hoy diputado y “La Kena”, alias Ciclón 19, líder de los Ciclones del Cártel del Golfo.

Las investigaciones, se afirma, apuntaban a supuestas relaciones políticas y empresariales el legislador con estructuras del grupo criminal, en la que se habrían incluido beneficios operativos y protección institucional.