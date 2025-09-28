Mario López Hernández, diputado federal del Partido Verde y exalcalde de Matamoros, rechazó las versiones sobre una supuesta detención en territorio de Estados Unidos.
“Lamentamos que se ocurra a difusión de noticias falsas con la intención de confundir a la ciudadanía”.
Esto en respuesta a las fotografías compartidas en redes, en las que se observa al diputado retenido en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Brownsville, Texas, al intentar cruzar a Estados Unidos.
Sin embargo, se compartió un comunicado que desmiente la detención de Mario López Hernández del viernes 26 de septiembre de 2025.
Oficina de Mario López Hernández niega detención o retiro de su visa en Estados Unidos
El diputado federal del Partido Verde, Mario López Hernández, desmintió categóricamente rumores sobre supuesta detención en Estados Unidos o que se haya retirado su visa vigente.
Según un comunicado atribuido a la Oficina de Mario López Hernández, el diputado no fue detenido ni se encuentra en investigación alguna, ya que incluso sigue desempeñando funciones con normalidad.
“Actualmente, continúa desempeñando sus funciones legislativas con normalidad y atendiendo los compromisos propios de su responsabilidad como representante popular”, se indica en un comunicado.
Esta aclaración ocurre en respuesta a las versiones de medios, los cuales aseguraron que a Mario López Hernández se le hizo un exhaustivo interrogatorio en las oficinas del CBP.
Acorde con una primera versión, el diputado fue devuelto a México sin sus equipos de telefonía celular y sin su visa, situación que ya fue desmentida por la Oficina del Diputado.