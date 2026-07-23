Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata, pidió a las autoridades que detengan a los demás implicados en la muerte de su hija tras la captura de Dana Yanina, joven de 18 años, en Tamaulipas.

Son 5 los involucrados, no voy a dar nombres. Pero nada más han detenido a una Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata

Aunque no reveló nombres, sostuvo que fueron cinco personas adultas las que estuvieron relacionadas con la muerte de Dafne Zapata, de las cuales solo se ha detenido a una.

Asimismo, respaldó la detención de Dana Yanina al señalar que “no es una víctima” e incluso mencionó que “gustaba de ver la violencia” que ocurría en la Academia Militar Doenitz.

Madre de Dafne respalda la detención de Dana Yanina y exige detener a los otros cuatro adultos implicados

Madre de Dafne Zapata respalda culpabilidad de Dana Yanina en la muerte de su hija

A través de redes sociales, la madre de Dafne Zapata rechazó que Dana Yanina sea inocente o una víctima más en lo ocurrido a su hija, como algunos han empezado a especular.

No es inocente Yanin, que no se pase de lista. Ella era mayor de 18 años, ya no estudiaba ahí, solo le daban asilo y ella veía y participaba por voluntad propia en la academia militarizada Doenitz Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata

La madre cuestionó el actuar de la joven de 18 años ya que, aseguró, ella participaba en la academia por “gusto y amor a la violencia”, señalando que incluso los alumnos la conocían como “La Loca”.

“Esos eran sus pasatiempos”, reiteró la madre de Dafne Zapata y pidió que las autoridades apliquen “todo el peso de la ley” a la joven por su presunta colusión en los abusos.

Detienen a Dana Yanin, de 18 años, por su presunta participación en el feminicidio de Dafne Zapata (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Cinco personas participaron en el feminicidio de Dafne Zapata

La madre de la adolescente aseguró que fueron cinco personas adultas, entre ellas la misma Dana Yanina, los que permanecieron junto al cuerpo de Dafne Zapata el día de los hechos.

Pese a que reconoció la detención de Dana Yanina, pidió no dejar impunes al resto de los adultos que estuvieron presentes el día del crimen en la Academia Militarizada Marina Doenitz de Tamaulipas.