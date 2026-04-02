La Fiscalía General de la República (FGR) informó la vinculación a proceso de dos agentes del INM (Instituto Nacional de Migración) por cobros ilegales, como fueron captados en video en Puerta México.

Los hechos ocurrieron en diciembre del 2025 en las oficinas del Puente Internacional Puerta México, en Matamoros, Tamaulipas, cuando realizaron cobros ilegales a mexicanos que iban a regresar a territorio nacional.

Tras los hechos, los dos agentes del INM fueron separados de su cargo y el titular del instituto, Sergio Salomón, anunció que se presentaron las denuncias correspondientes ante la FGR.

FGR logra vinculación a proceso contra agentes migratorios por cobros ilegales en Matamoros

Mediante un comunicado, la FGR dio a conocer la vinculación a proceso contra dos agentes del INM por posible participación en el delito de cohecho, luego de la difusión de videos en redes sociales.

Fue la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción la que presentó los datos de prueba en audiencia inicial, aunque no se menciona la fecha en la que se llevó a cabo.

Sin embargo, en la misma se logró la vinculación a proceso y se determinó un plazo de tres meses para la investigación complementaria en contra de los dos agentes migratorios.

La FGR explica que inició la investigación contra los agentes migratorios en diciembre tras la publicación de videos, en donde se observa que los exfuncionarios del INM solicitaron dinero a quienes ingresaban al país.

De momento, el INM no se ha pronunciado sobre la vinculación proceso; sin embargo, tras cesar a los exfuncionarios en diciembre, sentenció que no habría tolerancia a la corrupción y abuso de poder.

Instituto Nacional de Migración (INM) (Especial)

Cobros ilegales de agentes del INM u otros funcionarios son condenados hasta con 14 años de prisión

Tal como señaló la FGR, los agentes del INM cometieron cohecho pasivo, ya que habrían solicitado dinero -acorde con los videos- delito que se sanciona con hasta 14 años de prisión.

De acuerdo con el Código Penal Federal, la condena varía dependiendo de la cantidad recibida; por ejemplo, si no sobrepasa las quinientas UMAs (Unidad de Medida y Actualización), pueden ser de tres meses a dos años de prisión.

Sin embargo, si excede a las quinientas UMAs, serán desde dos hasta 14 años de cárcel más la paga de cien a 150 días de multa; el dinero que habrían recibido no se devuelve en ningún caso.