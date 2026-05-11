Américo Villarreal asegura que él aún viaja a Estados Unidos como parte de su agenda administrativa, en medio de rumores sobre la revocación de visas a gobernadores de Morena.

”Sí tengo visa”, dice. Américo Villarreal. Gobernador de Tamaulipas

Frente a diversos medios de comunicación, el gobernador de Tamaulipas, de 67 años de edad, asegura contar con visa americana vigente.

Enseguida y sin que se lo pidieran, el gobernador de Morena compartió la lista de eventos y sedes en Estados Unidos a los que ha viajado con su visa.

“He estado asistiendo a varios actos de Estados Unidos. Hemos ido a la Asociación Nacional de la ONU a estar hablando de la Agenda 2030. Hemos tenido giras por el estado de Texas, en San Antonio, participando en varios eventos” Américo Villarreal. Gobernador de Tamaulipas

No es la primera vez que Américo Villarreal niega que su visa haya sido cancelada.

En mayo de 2025, a días de que surgiera el rumor, el funcionario tachó la cancelación como falsa y pidió a los periodistas no basarse en información de medios no oficiales.

Circulan rumores sobre la visa a Estados Unidos del gobernador Américo Villarreal (Michelle Rojas)

Américo Villarreal se pronuncia sobre la situación de Rubén Rocha Moya

Por otro lado, Américo Villarreal dijo estar enterado de la situación de Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios de Sinaloa que están siendo señalados por el gobierno de Estados Unidos de tener nexos con Los Chapitos.

Al respeto, Américo Villarreal indicó que los señalamientos deben ser atendido por las instancias correspondientes quienes analizarán las pruebas si es que ésta existen. Mientras tanto, aseguró que su gobierno estará atento.