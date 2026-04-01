El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, presentó la Estrategia Interinstitucional de Seguridad y Asistencia Turística Semana Santa 2026, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad, orientación y atención a las y los visitantes durante el periodo vacacional, que estará vigente hasta el 18 de abril.

El mandatario estatal explicó que el plan contempla un despliegue amplio de personal y recursos en destinos turísticos, carreteras y playas, con la participación de dependencias estatales, federales y municipales.

Tamaulipas implementa estrategia de seguridad turística

Américo Villarreal indicó que se mantiene vigilancia en zonas costeras ante la posible presencia de manchas de hidrocarburos, sin que se reporten concentraciones elevadas que representen riesgo para los turistas.

Tamaulipas desplegó más de 2 mil elementos y vigilancia aérea para Semana Santa (cortesía)

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo, detalló que el operativo incluye la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, además del despliegue permanente del Plan Semana Santa 2026 en puntos con mayor afluencia turística.

El dispositivo contempla la participación de 2 mil 38 elementos de la Guardia Estatal, 757 unidades terrestres, personal de tránsito, agrupamientos policiales y vigilancia aérea con helicópteros. También se incluye apoyo carretero con personal especializado para atención a visitantes.

Tamaulipas desplegó más de 2 mil elementos y vigilancia aérea para Semana Santa (cortesía)

El secretario de turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, informó que el programa “Ángeles Verdes” brindará cobertura en 11 rutas estratégicas con 29 elementos y 19 unidades, ofreciendo asistencia médica, orientación turística y apoyo en emergencias a lo largo de más de 2 mil kilómetros de carreteras.

Asimismo, Protección Civil estatal desplegará personal en playas y tramos carreteros de mayor flujo, mientras que la Secretaría de Salud instalará unidades médicas y equipos de atención prehospitalaria para responder ante cualquier eventualidad.

Tamaulipas desplegó más de 2 mil elementos y vigilancia aérea para Semana Santa (cortesía)

Finalmente, las autoridades recordaron que las y los turistas pueden solicitar apoyo mediante el número 078 para asistencia turística y el 911 para emergencias, como parte del operativo que busca garantizar una estancia segura durante la Semana Santa en Tamaulipas.