El gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal destacó que su entidad ha ocupado durante tres años consecutivos, el primer lugar del país en procedimientos quirúrgicos realizados con apoyo de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

El gobernador de Tamaulipas destacó que este resultado refleja el alcance de las acciones de salud y asistencia social como producto del trabajo coordinado entre los gobiernos Federal, Estatal y Municipales, la Secretaría de Salud, el Sistema DIF Tamaulipas y una sociedad participativa y colaborativa en beneficio de la población.

Me da mucho gusto ver que a Tamaulipas cada vez le está yendo mejor y que podemos decir que trabajando en forma conjunta con los ayuntamientos de estos municipios, el Gobierno Federal —que agradecemos también a la doctora Claudia Sheinbaum que nos apoya para seguir progresando— y un gobierno estatal, municipal y una sociedad participativa y colaborativa podemos hacer grandes cosas. Américo Villareal, gobernador de Tamaulipas

Tamaulipas lidera la asistencia social por medio de la Beneficencia Pública. (cortesía)

Tamaulipas alcanza primer lugar en procedimientos quirúrgicos

De acuerdo con la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, durante la presente administración estatal se han destinado 216 millones 201 mil 204 pesos a acciones de salud y asistencia social en Tamaulipas, recursos que han permitido acercar cirugías de cataratas, prótesis de rodilla, cadera y mamarias, equipamiento diagnóstico de alta especialidad, ambulancias, procesadores de sonido para implantes cocleares, auxiliares auditivos y aparatos funcionales de movilidad.

Al cierre de 2025, Tamaulipas ocupó, por tercer año consecutivo, el primer lugar nacional en procedimientos quirúrgicos, entre ellos cirugías de cataratas, rodilla y cadera. Además, alcanzó el quinto lugar nacional en procedimientos no quirúrgicos, que comprenden la entrega de aparatos funcionales, auxiliares auditivos y lentes de armazón.

En el marco de la entrega de procesadores de sonido y apoyos funcionales a habitantes de la región sur del estado, el gobernador de Tamaulipas Américo Anaya, destacó reconoció el apoyo de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y el trabajo coordinado que ha permitido lograr avances sustantivos en beneficio de la población de atención prioritaria.

Además subrayó que los avances alcanzados reflejan una visión de gobierno que coloca en el centro a las personas y permite acercar servicios médicos, procedimientos especializados y apoyos funcionales a quienes más los necesitan.

Acompañado por el director de Vinculación Social Filantropía y Evaluación del Impacto de la Dirección General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Francisco Caballero García, el gobernador de Tamaulipas encabezó la entrega de apoyos a habitantes de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, así como a pacientes procedentes de distintos municipios de Tamaulipas.

Gobierno de Tamaulipas entrega 1,613 apoyos directos

Como parte de esta estrategia de atención, durante la jornada encabezada por el gobernador de Tampico, se entregaron 1,613 apoyos directos a habitantes de la zona conurbada y a pacientes provenientes de diferentes regiones del estado.

Entre ellos se encuentran 41 procesadores de sonido destinados a pacientes de Tampico, Ciudad Madero, Altamira, El Mante, Gómez Farías, Guerrero, Jaumave, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, San Fernando y Ciudad Victoria.

También se entregaron 960 auxiliares auditivos, 386 aparatos funcionales y 226 lentes de armazón graduados para población de la zona conurbada.

Tamaulipas lidera la asistencia social por medio de la Beneficencia Pública. (cortesía)

Director de Vinculación Social resalta calidad de apoyos entregados

El director de Vinculación Social Filantropía, Francisco Caballero García resaltó la calidad de los apoyos entregados, particularmente de los auxiliares auditivos, cuyo costo comercial puede representar un gasto considerable para las familias.

Estamos entregando apoyos de los mejores que hay en el mundo. Por ejemplo, estamos otorgando auxiliares auditivos hechos en Dinamarca, especialmente para personas que requieren este tipo de auxiliares y con la mejor calidad, certificados por el Instituto Nacional de Rehabilitación. Si ustedes van a comprarlos en la tienda, pueden llegar a costarles de 25 a 30 mil pesos cada auxiliar auditivo; nosotros les estamos entregando dos a cada paciente, lo que significa una gran ayuda para todas y todos los mexicanos que lo requieren. Francisco Caballero García, director de Vinculación Social Filantropía y Evaluación del Impacto de la Dirección General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública

Además, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal detalló que la cobertura de esta política de salud y asistencia social continuará ampliándose durante 2026. Para este año se tiene prevista la entrega de 2,964 auxiliares auditivos, 1,543 aparatos funcionales y 1,680 lentes de armazón en los 43 municipios de Tamaulipas.